Oheka Castle compte 127 pièces et plus de 10 000 mètres carrés. Ce décor bien connu du cinéma et de la télévision sera vendu aux enchères le 27 octobre. image: concierge auctions

Le château de Taylor Swift et «Succession» va être vendu aux enchères

Etalé sur 10 000 mètres carrés au milieu de forêts et de jardins à la française savamment entretenus, le château d'Oheka est à vendre pour une bouchée de pain. Toutefois, ne vous laissez pas berner par son style très européen: cette propriété mythique, apparue dans de nombreux films ou séries télévisées, n'est pas tout à fait nichée dans la vallée de la Loire.

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A première vue, on pourrait croire à un quelconque domaine seigneurial, posé quelque part à proximité du château de Chambord ou celui de Versailles. Il n'en est rien: cette élégante bâtisse, tout en longueur, se trouve à une petite soixantaine de kilomètres à peine de Manhattan, sur la très chic Gold Coast de Long Island, aux Etats-Unis.

Bienvenue à Oheka Castle, petit mastodonte de pierres de quelque 10 000 mètres carrés qui s’apprête à changer de propriétaire, au terme d'une vente aux enchères organisée le 27 octobre à New York. Pour avoir simplement le droit de participer, les candidats devront déposer 750 000 dollars.

Oheka Castle se dresse sur la Gold Coast de Long Island, à une soixantaine de kilomètres de Manhattan image: concierge auctions

Une somme finalement toute relative, compte tenu du gigantisme de la propriété: Oheka Castle compte 127 pièces et environ 110 000 pieds carrés de surface intérieure, soit plus de 10 000 mètres carrés. Sa salle de bal mesure à elle seule quelque 22 mètres de long. Le domaine s’étend aujourd’hui sur environ 23 acres, soit un peu plus de neuf hectares, avec des jardins à la française, des bassins et des fontaines.



Le château développe plus de 10 000 mètres carrés et trône au milieu d’un domaine d’un peu plus de neuf hectares. image: concierge auctions

A l’intérieur, même ambiance «petit pied-à-terre sans prétention»: grand escalier inspiré de celui du château de Fontainebleau, bibliothèque aux murs en faux bois restaurés à la main, lustres en cristal et 34 suites décorées individuellement. Selon la maison ⁠Concierge Auctions, chargée de la vente, Oheka est la deuxième plus grande résidence privée jamais construite aux Etats-Unis.



Taylor Swift y a martyrisé une voiture

Un décor qui, forcément, a fini par taper dans l'oeil d'Hollywood. Et notamment d'une certaine Taylor Swift. Les Swifties devraient reconnaître les lieux immédiatement, puisque c'est à Oheka que Taylor Swift a tourné une partie du clip de Blank Space, sorti en 2014.

L’un des éléments les plus spectaculaires d’Oheka: son grand escalier, inspiré de celui du château de Fontainebleau. image: concierge auctions

Ici dans le clip Blank Space de Taylor Swift. capture d'écran: youtube

On l’y voit descendre son monumental escalier, galoper à cheval dans le domaine - ou encore se livrer à quelques activités peu recommandées par les assureurs automobiles lorsque sa romance fictive tourne au vinaigre.

Quand sa romance tourne au vinaigre dans Blank Space, Taylor Swift passe ses nerfs sur une réplique de Shelby Cobra 427. capture d'écran: youtube

Bien avant elle, Oheka avait déjà acquis ses lettres de noblesse en servant à représenter Xanadu, la demeure démesurée du magnat Charles Foster Kane dans Citizen Kane, le classique d’Orson Welles sorti en 1941.

Plus récemment, le château a également fait des apparitions dans Gossip Girl, The Americans et Succession, où il devient notamment un domaine de chasse hongrois.

Oheka Castle apparaît dans Succession, où la propriété se transforme pour l’occasion en luxueux domaine de chasse hongrois. image: hbo

Et son CV ne se résume pas au grand ou petit écran. Oheka s’est imposé comme l’un des lieux de mariage les plus spectaculaires de la région de New York. Kevin Jonas, des Jonas Brothers, y a notamment épousé Danielle Deleasa en 2009. L'année suivante, Bill Clinton jouait les officiants pour le mariage de l'ex-représentant démocrate, Anthony Weiner, et d’Huma Abedin, une proche collaboratrice d’Hillary Clinton.

Une longue histoire

Pour comprendre comment un tel ovni architectural a bien pu atterrir sur Long Island, il faut remonter au début du 20e siècle. Le financier et mécène germano-américain Otto Hermann Kahn achète alors des centaines d’hectares sur les hauteurs de Cold Spring Harbor.

Le financier Otto Hermann Kahn a fait construire Oheka Castle au début du XXe siècle. image: concierge auctions

Les jardins à la française, à l'époque, puis reproduits à l'identique des années plus tard. image: concierge auctions

Achevé en 1919, l’ensemble aurait coûté environ 11 millions de dollars de l’époque. Le nom Oheka? Il s’agit tout simplement d’une contraction des premières lettres de Otto Hermann Kahn.

Dans les années 1920, Otto Kahn y reçoit artistes, stars hollywoodiennes, aristocrates et personnalités politiques. Les fêtes sont à la hauteur du décor. Le New York Post rapporte que certains dîners réunissaient plus de 50 personnes, chacune pouvant disposer de son propre valet, et que les festivités pouvaient durer plusieurs jours. Au point que le château est régulièrement présenté comme l’une des propriétés ayant nourri l’imaginaire de F. Scott Fitzgerald pour son roman de 1925, Gatsby le Magnifique.

La belle mécanique commence à se gripper à la mort du financier, en 1934. Le domaine change plusieurs fois de mains et de fonction. Le château finit ensuite par être abandonné. Les jardins sont défigurés, les pièces transformées et le bâtiment est la cible de vandalisme et d’incendies.

Entre alors en scène un promoteur immobilier au nom littéraire: Gary Melius rachète Oheka en 1984 et s'attelle à une coûteuse restauration, qui aurait englouti quelque 40 à 50 millions de dollars au fil des décennies. Le château renaît finalement de ses ruines sous la forme d’un hôtel de luxe, d’un restaurant et surtout d’un lieu très prisé pour les mariages et les événements.

Oheka est devenu au fil des décennies l’un des lieux de mariage les plus spectaculaires de la région de New York. image: concierge auctions

Gary Melius a racheté Oheka Castle en 1984, alors que la demeure était largement abandonnée. image: concierge auctions

Lustres en cristal, boiseries, plafonds ouvragés… Gary Melius aurait englouti plusieurs dizaines de millions de dollars dans la restauration d’Oheka Castle. image: concierge auctions

Le château fonctionne aujourd’hui notamment comme hôtel de luxe et compte 34 chambres et suites. image: concierge auctions

Derrière le faste apparent, les finances se sont toutefois révélées béantes ces dernières années. Selon des documents judiciaires, en 2025, la société propriétaire du château, liée à Gary Melius était endettée à hauteur de 63 millions de dollars et disposait de moins de 60 dollars sur son compte bancaire. La justice fédérale a finalement donné son feu vert à une vente publique.

«Quarante ans ici, 50 millions investis, et maintenant plus rien» Gary Melius, au New York Post

Son avocat a indiqué à Newsday espérer que la vente rapporte au moins 75 millions de dollars, suffisamment pour rembourser les créanciers et, éventuellement, laisser quelque chose à son propriétaire actuel.

Outre l'occasion d'acheter l'un des monuments les plus extravagants de l'histoire immobilière américaine, le futur acquéreur, quant à lui, mettra la main sur une opération immobilière en or. Selon le New York Post, la ville de Huntington a approuvé un projet permettant la construction de 95 appartements de luxe sur environ cinq acres du domaine, commercialisés à partir d’environ 1,8 million de dollars l’unité. On vous laisse imaginer le gain potentiel.

Le marteau tombera le 27 octobre, ouvrant la voie à un tout nouveau chapitre pour Oheka Castle. Reste à savoir si son prochain propriétaire préférera jouer Gatsby, Logan Roy ou un promoteur immobilier.

Ce quoi ce trend de riches qui dansent dans leur manoir? Vidéo: watson