Taylor et Travis sont fiancés.

Taylor Swift et son fiancé pourraient s'offrir ce manoir de rêve

Selon la rumeur, la chanteuse pourrait emménager sous peu avec son fiancé, le joueur de la NFL Travis Kelce. Un bien immobilier situé dans l'Ohio lui aurait déjà tapé dans l'oeil. Suivez le guide.

Plus de «Société»

Que serait un mariage sans la construction d'un petit nid douillet pour abriter les amours? Taylor et Travis semblent avoir considéré cette étape avec sérieux, et ce, depuis quelque temps.

Selon Page six, c'est cet été déjà que le couple désormais fiancé a été aperçu en train de déjeuner dans un bistrot chic de Chagrin Falls, un village idyllique près de Cleveland Heights, la ville natale de Kelce. Une rumeur avait alors circulé: les amoureux chercheraient une maison dans le quartier. Ils auraient déjà visité deux maisons cossues.

Or, toujours selon Page Six, le it-couple aurait jeté son dévolu sur un manoir de plusieurs millions de dollars situé dans l'Ohio, région du Midwest des Etats-Unis. Une demeure dans laquelle ils pourraient bien s'installer, sitôt leurs épousailles conclues.

Sur le site de l'agence Zillow, le bien situé à Chagrin River Road est annoncé à 17 995 000 dollars.

On a jeté un coup d'oeil aux photos et si les espaces sont réellement impressionnants, il faut avouer que le style du domaine nous fait penser à un intérieur de grandma blindée accro au pudding et au papier peint défraichi. Néanmoins, certaines pièces, avec leur plafond voûté, semblent cosy comme un trou de hobbit. En cas d'achat, on imagine que le richissime couple n'hésitera pas à mettre la main à la bourse pour rafraichir le lieu et en faire un QG à leur image.

Petit tour guidé

La maison, construite en 2018, s'étend sur 61,26 acres (environ 24,8 hectares). Elle dispose de 6 chambres et de 13 salles de bains, d'une piscine, d'une salle de sport, d'un sauna, d'un hammam, d'une cave à vin et d'une salle de billard. A l'extérieur, il y a également un patio, avec cuisine extérieure et fire pit. Taylor aurait ainsi largement de quoi recevoir ses besties, comme Selena Gomez ou Gigi Hadid, ou encore toute la famille Kelce.

Atout majeur pour Taylor Swift: on y trouve un studio de musique, tandis que le simulateur de golf serait parfait pour Travis, qui, selon les spéculations de la presse, pourrait prendre sa retraite de la NFL à la fin de la saison à venir.

En outre, le futur nid supposé est proche de Cleveland Heights, où Travis Kelce a grandi, ce qui pourrait être un facteur important pour leur choix.

Pour le couple qui chérit son intimité, le lieu offre un avantage non négligeable: le domaine est situé dans une zone densément boisée et rurale, offrant une protection contre les paparazzis. Il est également à seulement 20 minutes de l'aéroport le plus proche, celui de Cuyahoga, ce qui est pratique pour les déplacements. Certainement que Taylor, qui est connue pour souvent utiliser son jet privé, trouvera un hangar pour accueillir son luxueux vaisseau.

Autres détails affriolants, selon Page Six, les paysages savoureux sont graciés d'une cascade nommée Chagrin Falls, qui se trouve juste à côté.

La maison a été mise en vente après le décès de son ancien propriétaire. Pour l'heure, la foule ne s'est pas pressée au portillon de la propriété - il faut dire qu'elle n'est clairement pas à la portée du premier venu. Cela dit, avec les rumeurs d'achat qui circulent, qui sait si Tay-Tay n'aura pas bientôt de la concurrence.

source: zillow

source: zillow

source: zillow

source: zillow

source: zillow

source: zillow

source: zillow

source: zillow

source: zillow

source: zillow

source: zillow

source: zillow

source: zillow