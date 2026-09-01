On a pas assez de doigts pour compter combien ça fait en tout. Image: watson

Mark Zuckerberg s'offre un château: voici ses autres maisons

Le boss de Meta vient de se payer un château en Irlande. Oups, le milliardaire risque de se prendre la pluie sur la tête? N’ayez crainte, voici les cinq autres propriétés de Mark Zuckerberg, et certaines sont baignées de soleil.

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Que faites-vous quand vous pesez plusieurs centaines de milliards de dollars et que vous possédez déjà des maisons en Californie, plus de 900 hectares à Hawaï et une villa sur l'une des îles les plus exclusives des Etats-Unis? Vous achetez un château, évidemment.

Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan viennent d'ajouter une nouvelle adresse à leur patrimoine immobilier déjà bien fourni (et la liste n’est peut-être même pas exhaustive). Pour la première fois, le patron de Meta a traversé l'Atlantique.



Strancally Castle, Irlande: 20 à 30 millions d'euros

C'est donc le petit dernier. Comme l'a révélé The Irish Times, Mark Zuckerberg et Priscilla Chan ont récemment acheté Strancally Castle, un château néogothique construit vers 1830 au sud-est de l'Irlande.

Oh, trois fois rien (comparé aux autres). Image: dr

Et puisque posséder simplement un château serait un peu mesquin, celui-ci est vendu avec environ 178 hectares de terrain. Le montant de la transaction, réalisée hors marché, n'a pas été rendu public. Le média irlandais estime toutefois que le domaine pourrait avoir atteint entre 20 et 30 millions d'euros.



Palo Alto, Californie: 11 maisons

Chez Mark Zuckerberg, acheter une maison peut apparemment être le début d'une collection ou d'une partie de Monopoly. Lorsqu'il s'installe en 2011 à Palo Alto, le fondateur de Facebook commence par acquérir une propriété située à une dizaine de minutes du siège de son entreprise. Puis les maisons voisines.

Selon le New York Times, Zuckerberg a dépensé plus de 110 millions de dollars pour acheter au moins onze propriétés. Cinq d'entre elles ont été réunies pour former le complexe qui sert aujourd'hui de résidence principale à sa famille. D'autres servent de maisons d'amis ou d'espaces annexes.



Kauai, Hawaï: 930 hectares et un site funéraire

Pour trouver plus grand, il faut prendre l'avion. Direction Kauai, dans l'archipel d'Hawaï, où Zuckerberg a commencé à acheter des terres en 2014. Au total aujourd’hui, son domaine dépasse désormais les 930 hectares. De quoi caser plus de 1300 terrains de football.

Selon Wired, les controverses locales se sont enchaînées. Le média raconte qu'une partie du domaine se trouve sur un ancien site funéraire hawaïen.



Lac Tahoe, Californie: 59 millions de dollars

Retour en Californie, mais cette fois au bord de l'eau. Entre décembre 2018 et janvier 2019, Zuckerberg et Chan ont discrètement acheté deux propriétés voisines sur la rive ouest du lac Tahoe, selon Forbes. Prix total, environ 59 millions de dollars.

Mais là encore, les maisons achetées n'étaient visiblement qu'un point de départ. Des documents d'urbanisme consultés par le média SFGate ont révélé en 2024 que l'une des demeures historiques avait été démolie et qu'un nouveau complexe de sept bâtiments était en cours de développement sur le terrain.



Washington DC: 23 millions en cash

En 2025, le patrimoine Zuckerberg a traversé les Etats-Unis pour atteindre la capitale fédérale. Le milliardaire aurait déboursé 23 millions de dollars en cash pour une propriété dans le très chic quartier de Woodland Normanstone, à Washington.

La demeure s'étend sur environ 1400 mètres carrés, sur un terrain d'un peu plus de 4000 mètres carrés. L'adresse n'est pas anodine, puisque Zuckerberg multiplie les passages à Washington et que Meta travaille sur de nombreux dossiers politiques.



Indian Creek, Miami: coucou les Bezos

Et puis il y a Miami. Ou plus précisément Indian Creek Island, minuscule île privée de Floride surnommée «Billionaire Bunker» en raison de la concentration assez spectaculaire de grandes fortunes qui y possèdent une maison. Jeff Bezos y a notamment acheté plusieurs propriétés. Depuis mars 2026, Mark Zuckerberg fait lui aussi partie du voisinage.

La island life façon Zuckerberg. Image: dr

Et pas pour n'importe quel prix. Selon le Miami Herald, sa nouvelle propriété a été vendue 170 millions de dollars, ce qui en faisait la transaction résidentielle la plus chère jamais enregistrée dans le comté de Miami-Dade.

Version travaux. Image: dr

Pour cette somme, le patron de Meta a récupéré une villa encore partiellement en construction d'environ 2600 mètres carrés, avec neuf chambres et onze salles de bains. Correct.