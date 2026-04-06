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Iran: Trump veut juste «voler de l'uranium enrichi»?

Téhéran soupçonne que le sauvetage d’un aviateur américain a servi de couverture pour s’emparer d’uranium enrichi.
L'iran soupçonne que le sauvetage d’un aviateur américain a servi de couverture pour s’emparer d’uranium enrichi. watson

Trump veut juste «voler de l'uranium»?

Des doutes persistent autour du sauvetage d’un aviateur américain annoncé par Donald Trump, Téhéran évoquant une possible opération de diversion visant à s’emparer d’uranium enrichi et dénonçant de nombreuses «zones d’ombre».
06.04.2026, 15:3206.04.2026, 15:38

L'Iran a estimé lundi que l'opération américaine de sauvetage d'un aviateur pourrait avoir servi de couverture pour «voler de l'uranium enrichi», arguant de «nombreuses zones d'ombre».

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche que le deuxième aviateur de l'avion qui s'était écrasé deux jours plus tôt en Iran, que Téhéran dit avoir abattu, avait été secouru lors d'une opération militaire «audacieuse».

Côté iranien, l'armée dit l'avoir «déjouée», sans pour autant démentir clairement le sauvetage de l'aviateur. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a estimé lundi qu'il y avait «de nombreuses questions et zones d'ombre» au sujet de l'opération.

Usine de traitement d'uranium

«La zone où la présence du pilote américain a été communiquée, dans la province de Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad (sud-ouest), est très éloignée de la zone où ils ont tenté d'atterrir ou souhaitaient faire débarquer leurs forces dans le centre de l'Iran», a-t-il déclaré lors d'un point de presse hebdomadaire.

Tout ce qu'on sait sur le sauvetage du deuxième aviateur américain

«La possibilité d'une opération de duperie visant à voler de l'uranium enrichi ne doit absolument pas être écartée», a-t-il ajouté. Dans le centre de l'Iran se trouve notamment une usine de traitement d'uranium dans la province de Yazd.

Baghaï a qualifié l'opération de sauvetage de «désastre» pour Washington, l'armée iranienne affirmant que ses forces avaient détruit deux hélicoptères Black Hawk et deux avions de transport militaire C-130. D'après elle, les appareils ont essuyé des tirs, les forçant «à faire un atterrissage d'urgence» dans la province d'Ispahan (centre).

L'armée américaine a ensuite dû «bombarder massivement les appareils abattus», a-t-elle indiqué dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat. D'après des médias américains, deux des avions censés ramener l'aviateur et ses sauveteurs en lieu sûr sont restés bloqués sur une base isolée en Iran et ont dû être détruits pour les soustraire aux forces iraniennes. (afp)

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Des manifestations, en Iran et ailleurs
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Des manifestations, en Iran et ailleurs
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source: epa / sedat suna
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Video: watson
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