Les touristes détruisent cette merveille de la nature

Le geyser «Morning Glory Pool», avec sa couleur bleue, était l'un des spectacles naturels les plus uniques du parc national de Yellowstone. Aujourd'hui, la source d'eau chaude perd de sa couleur.

Sabeth Vela

Avec une superficie de 8987 km², le parc national de Yellowstone est l'un des plus grands parcs naturels du monde. Outre le volcan qui se trouve dans le parc, le geyser «Morning Glory Pool» attire également beaucoup de touristes. La couleur bleue du geyser en faisait l'une des merveilles naturelles les plus spectaculaires de la région. Malheureusement, la fameuse fontaine est en train de perdre sa couleur.

Selon le site officiel du parc, la faute en revient aux visiteurs. Les déchets et les pièces de monnaie jetés dans le geyser auraient obstrué des conduits d'air situés sous l'eau. Et cela pose problème, car les puits rejettent de l'air chaud et réchauffent ainsi l'eau.

«Morning Glory Pool», telle qu'on la connaît: en bleu. photo: Shutterstock

Les touristes continuent de jeter des déchets dans le geyser

La température de la «Morning Glory Pool» est normalement de 70,7 degrés en moyenne. Ces degrés de chaleur ont permis aux bactéries de se développer et de donner au geyser sa couleur bleue.

Cependant, l'eau s'est refroidie à cause de l'obstruction - et est devenue trop froide pour les bactéries. D'autres germes se sont alors développés dans l'environnement plus froid, ce qui explique pourquoi l'eau devient de plus en plus orange.

D'autres germes se sont alors développés dans l'environnement plus frais, ce qui explique pourquoi l'eau devient de plus en plus orange. photo: Shutterstock

Le parc est conscient depuis plus de 70 ans que les déchets des touristes constituent un problème. Selon le parc, malgré l'impact désormais perceptible de la saleté sur la nature, de nombreux visiteurs continuent aujourd'hui à jeter leurs déchets dans la fontaine.

Traduit et adapté par Pauline Langel