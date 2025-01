Les feux de LA rappellent quelle est la voiture la plus solide au monde

La Toyota de Brandon Sanders est le seul de ses biens à avoir résister aux incendies à Los Angeles. Image: Brandon Sanders

Un couple d'Américains a tout perdu dans les flammes qui ravagent actuellement la Californie. Tout sauf une chose: leur pick-up Toyota Tacoma de 2013. La voiture est restée presque intacte. Pas surprenant lorsque l'on sait que le modèle a déjà fait ses preuves par le passé.

Oliver Baroni Suivez-moi

Les incendies dévastateurs qui ont ravagé une grande partie du comté de Los Angeles n'ont pas épargné la villa de Brandon Sanders. La maison qu'il partage avec sa femme et leur chien Coco a été détruite jusqu'aux fondations. Si son pick-up, une Toyota Tacoma de 2013, a également été endommagé, seules les pièces en caoutchouc ou en plastique ont été détruites.

Malgré les flammes, la voiture a démarré comme si rien ne s'était passé. Selon lui, même les phares fonctionnaient – avec tout de même quelques faiblesses.

«Lorsque j'ai récupéré le pick-up, j'ai ouvert le capot pour constater les dégâts mécaniques et électriques. Mais le radiateur et tout ce qui se trouvait derrière semblaient intacts» Branden Sanders au magazine en ligne Jalopnik

Image: Brandon Sanders

Image: Brandon Sanders

«Les vitres étaient très noires, couvertes de suie - mais rien qu'une demi-bouteille de produit et un rouleau d'essuie-tout ne puissent nettoyer. Je suis donc monté au volant et je me suis dit que j'allais tenter ma chance...et il a démarré comme n'importe quel autre jour. J'ai pu le sortir sans souci de la zone touchée par l'incendie.» Branden Sanders

L'Américain conduit des Toyota Tacoma depuis plus de 20 ans. Il a acheté ce modèle de 2013 en 2019. Il affiche actuellement 127 000 kilomètres au compteur. Avant cela, il avait parcouru plus de 507 000 kilomètres avec un modèle précédent datant de 1998. Il ne devrait pas tourner le dos à la marque de sitôt.

Une réputation déjà bien installée

Et pour cause. Vingt ans plus tôt, la marque Toyota avait déjà confirmé son statut de fabricant des voitures les plus solides du marché. C'est un classique de l'histoire de la télévision et l'un des meilleurs reportages automobiles jamais réalisés: The toughest car in the world, extrait de la troisième saison de l'émission Top Gear. Dans le reportage, on suit les présentateurs Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, qui se sont donné l'objectif de trouver la voiture la plus résistante.

Et c'est le pick-up Toyota Hilux qui a été désigné grand gagnant, notamment parce que «la seule chose qui puisse faire grincer des dents les forces militaires américaines, c'est une bande d'adolescents armés de kalachnikovs dans un pick-up Toyota.»

Image: AP

L'émission a donc cherché à prouver la résistance du véhicule en achetant un modèle de 1988. Il a ensuite été envoyé contre un arbre, mis à l'épreuve d'une boule de démolition, immergé dans la mer une nuit durant. Les chargés d'émission l'ont aussi laissé tomber d'une grue, y ont mis le feu et l'ont finalement placé sur le toit d'un gratte-ciel de 23 étages prêt à être dynamité.



La Toyota a été défigurée au point d'être méconnaissable. Mais à chaque fois, elle finissait tout de même par redémarrer. Même après avoir été déterrée des décombres du bâtiment dynamité, on pouvait encore la conduire.

Top Gear: Killing a Toyota, 2003, légendaire. Image: bbc

Il est encore trop tôt pour évaluer l'ampleur des incendies qui ont touché la Californie. Ici et là, certaines victimes conservent néanmoins un brin d'espoir et de résilience.



(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)