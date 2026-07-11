Une deuxième panne d'électricité générale en cinq jours paralyse Cuba

Les habitants de Cuba tentent de s'organiser comme ils le peuvent durant les pannes d'électricité dont souffre l'île de plus en plus régulièrement. Keystone

Une nouvelle coupure générale d'électricité, la deuxième en cinq jours, a paralysé Cuba vendredi, soulignant encore la crise énergétique dont souffre l'île.

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Cuba a connu vendredi une nouvelle coupure générale d'électricité, la deuxième en cinq jours, a annoncé la compagne nationale d'électricité. L'île communiste est en proie à une crise énergétique aggravée par le blocus pétrolier imposé par Washington.

Une «déconnexion totale du réseau électrique national» s'est produite à 16 heures 30 locales (22 heures 30 en Suisse), a annoncé sur X l'Union électrique de Cuba (UNE).

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Il s'agit de la quatrième coupure générale en moins de six mois et la neuvième depuis la fin 2024 sur l'île de 9,6 millions d'habitants. La dernière a eu lieu lundi, provoquée par une oscillation de la tension conjuguée à une faible production électrique. Le réseau avait été rétabli deux jours plus tard.

Sept centrales thermiques vieillissantes

Le réseau électrique cubain subit régulièrement des coupures générales ou partielles en raison de la vétusté des infrastructures et de la pénurie de carburant. Les coupures quotidiennes se sont encore aggravées depuis que Washington a imposé en janvier un blocus pétrolier qui empêche les livraisons de carburant pour alimenter des groupes électrogènes.

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Ces derniers complètent la production de sept centrales thermiques vieillissantes, qui subissent des pannes fréquentes ou doivent être arrêtées pour maintenance. La principale centrale électrique du pays est par ailleurs actuellement à l'arrêt pour des réparations. Elle a été arrêtée plus de quinze fois depuis le début de l'année en raison d'avaries successives.

Cette situation provoque des délestages incessants qui atteignent désormais plus de 30 heures d'affilée à La Havane, plusieurs jours en province, malgré un vaste programme de construction de parcs solaires lancé il y a deux ans. (btr/ats)