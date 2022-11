Tuerie dans un supermarché en Virginie: le tireur était le manager

Image: sda

Six personnes ont été abattues par le suspect, qui s'est donné la mort après son acte. Le mobile de la tuerie n'est pas encore connu.

Le manager d'un supermarché Walmart de l'est des Etats-Unis est suspecté d'avoir abattu six personnes mardi soir 22 novembre avant de se suicider sur les lieux, a indiqué mercredi la police.

Le tireur, identifié comme Andre Bing, 31 ans, était armé d'un pistolet et avait en sa possession plusieurs chargeurs, a indiqué la municipalité de Chesapeake en Virginie, où ont eu lieu les faits.

Le géant de la grande distribution a indiqué dans un communiqué:

«Le suspect occupait le poste de chef d'équipe de nuit et il travaillait avec nous depuis 2010»

Le magasin était rempli de clients lorsque la fusillade a éclaté, selon des médias locaux. Le mobile de la tuerie n'est pas encore connu.

«Mon manager a commencé à tirer»

«J'ai levé les yeux et mon manager a ouvert la porte (de la salle de repos des employés du supermarché, ndlr) et a simplement commencé à tirer», a raconté Briana Tyler à la chaîne ABC.

«Il n'a rien dit, rien dit du tout», a-t-elle ajouté.

Image: sda

Selon les autorités, le tireur a tué deux personnes dans la salle de repos et s'y est suicidé. Une autre victime a été découverte «vers l'avant du magasin» et trois autres «ont été transportées dans des hôpitaux des environs mais ont succombé à leurs blessures».

La fusillade a également fait six blessés, dont l'un est dans un état grave.

«Acte horrible»

Le président Joe Biden a déploré un «acte horrible et insensé de violence» à la veille de la grande fête familiale de Thanksgiving, «l'une des fêtes que nous chérissons le plus et qui nous rassemble en tant qu'Américains et que familles».

«Encore davantage de tables à travers le pays auront des chaises qui resteront vides ce Thanksgiving», a-t-il regretté dans un communiqué.

Ce drame est le dernier d'une série de tueries aux Etats-Unis: quatre jours plus tôt, une fusillade à Colorado Springs à l'ouest du pays a fait cinq morts et au moins 18 blessés dans un club LGBTQI. Et la semaine précédente, déjà en Virginie, trois membres de l'équipe de football américain de l'Université de Virginie (UVA) avaient été tués par un ancien coéquipier. (ats)