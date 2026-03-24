assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Etats-Unis: explosion dans une raffinerie de pétrole du Texas

In this still image taken from a video provided by KBMT, smoke rises near the Valero Port Arthur Refinery in Port Arthur, Texas Monday, March 23, 2026. (KBMT via AP) permission is on file
Sur cette image tirée d'une vidéo fournie par KBMT, de la fumée s'élève près de la raffinerie Valero de Port Arthur, à Port Arthur, au Texas, le lundi 23 mars 2026.Keystone

Explosion dans une raffinerie de pétrole du Texas

Une explosion a déclenché un incendie dans une raffinerie Valero au Texas. Les autorités ont ordonné un confinement des habitants autour du site industriel.
24.03.2026, 06:3524.03.2026, 06:35

Une explosion s'est produite lundi dans la raffinerie de pétrole Valero de Port Arthur, au Texas (sud des Etats-Unis), selon les autorités qui ont demandé aux riverains de se mettre à l'abri.

«Afin de garantir la sécurité de tous les résidents dans le secteur et compte tenu de la récente explosion à la raffinerie Valero, un ordre immédiat de confinement sur place est donné», ont alerté les responsables de la gestion des urgences de Port Arthur, précisant qu'une vaste zone entourant la raffinerie était concernée.

«Il y a actuellement un incendie dans une unité de la raffinerie Valero de Port Arthur, au Texas. Tout le personnel a été recensé», a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Les médias locaux ont montré de hautes flammes et un panache de fumée noire s'élevant de la raffinerie, et des riverains ont rapporté une forte détonation qui a fait vibrer les vitres.

Située à environ 140 kilomètres à l'est de Houston, la raffinerie de Port Arthur emploie près de 800 personnes pour «traiter du pétrole brut lourd et soufré ainsi que d'autres matières premières en essence, diesel et carburant pour avions», faisant transiter environ 435 000 barils par jour, indique le site internet de Valero. (jah/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Malgré les crises, Swiss vise une nouvelle destination long-courrier
Malgré les crises, Swiss vise une nouvelle destination long-courrier
de Benjamin Weinmann
Cette blague de Trump a créé le malaise
5
Cette blague de Trump a créé le malaise
Pourquoi les Italiens vont payer l'essence «moins cher que les Français»
2
Pourquoi les Italiens vont payer l'essence «moins cher que les Français»
Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison
Cet ancien grand banquier espagnol risque 173 ans de prison
Thèmes
Albanie: feux d'artifice et cocktails Molotov tirés sur le siège du gouvernement
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Poutine aurait perdu un autre «laboratoire volant»
Un avion de détection précoce aurait été endommagé lors d’une attaque ukrainienne contre une usine dans l’ouest de la Russie. Pour l’armée de l’air de Vladimir Poutine, il s’agirait d’un coup sévère.
Selon ses propres déclarations, l’Ukraine a endommagé un important avion militaire russe. Comme l’a indiqué l’état-major de Kiev sur Facebook, un appareil de type Beriev A-50U a été touché lors d’une attaque menée le 17 mars contre une usine de réparation aéronautique à Staraya Russa, dans la région de Novgorod, à l’ouest de la Russie. L’appareil s’y trouvait pour maintenance, possiblement en vue d’une modernisation.
L’article