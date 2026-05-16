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Une collision train-bus fait au moins huit morts à Bangkok

Une collision entre un train de marchandises et un bus a fait au moins huit morts et une trentaine de blessés à Bangkok. Le bus s&#039;est tout de suite enflammé après le choc.
Une collision entre un train de marchandises et un bus a fait au moins huit morts et une trentaine de blessés à Bangkok.Keystone

Une collision train-bus fait au moins huit morts à Bangkok

Un train de marchandises a percuté samedi un bus dans le centre de Bangkok, provoquant un violent incendie. L’accident a fait au moins huit morts et plus de trente blessés, selon la police et les secours thaïlandais.
16.05.2026, 13:5316.05.2026, 13:53

Une collision entre un train de marchandises et un bus a fait au moins huit morts et plus d'une trentaine de blessés samedi dans le centre de Bangkok, en Thaïlande, ont indiqué la police et les services de secours locaux.

«Huit personnes sont mortes et 35 autres ont été blessées. L'incendie est désormais éteint et nous essayons de récupérer les corps », a déclaré à l'AFP le chef de la police de Bangkok, Urumporn Koondejsumrit.

L'accident s'est produit en début d'après-midi à un carrefour très fréquenté du centre-ville de la capitale thaïlandaise, emprunté chaque jour par des dizaines de milliers de véhicules.

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent le train s'approcher à vitesse modérée d'un passage à niveau, où il percute le bus public, qui s'enflamme immédiatement.

L'incendie a été rapidement éteint avant que la zone ne soit bouclée pour permettre le travail des secouristes.

epa12962499 Thai rescue workers extinguish a fire on the wreckage of a public bus after it collided with a freight train at the Airport Rail Link&#039;s Makkasan station in Bangkok, Thailand, 16 May 2 ...
Keystone

«J'ai assisté à la collision, les flammes se sont répandues en quelques instants. J'étais avec ma fille et nous avons évacué aussitôt. Je n'ai pas osé me retourner pour constater s'il y avait des victimes», a dit un témoin à la chaîne publique ThaiPBS.

Laxisme

Le premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a ordonné l'ouverture d'une enquête sur les causes de l'accident, selon un communiqué de son bureau.

Un énorme «titan» a été découvert en Thaïlande

Les accidents de transport sont relativement fréquents en Thaïlande en raison d'une application parfois laxiste des règles de sécurité.

L'effondrement d'une grue sur un train de passagers avait fait 32 morts et des dizaines de blessés en janvier dans le nord-est du pays.

Dix-huit personnes sont mortes en 2020 dans la collision d'un train de marchandises avec un bus transportant des passagers à une cérémonie religieuse.

Huit personnes ont également trouvé la mort en 2023 dans le choc entre un train de marchandises et une camionnette qui traversait une voie ferrée dans l'est du pays. (tib/ats)

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Accident de train à Taïwan
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Accident de train à Taïwan
Sur cette photo, publiée par l'Agence nationale des incendies, des secouristes sont vus près du site d'un déraillement partiel de train, dans la gorge de Toroko, dans l'est de Taïwan.
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