Une start-up américaine s'est donné pour objectif de ressusciter Twitter. Image: twitter.now

Il a trouvé comment voler Twitter à Elon Musk

Un ex-employé de l'entreprise vient de lancer Twitter.now. Objectif: ressusciter la célèbre plateforme et concurrencer Elon Musk. Explications.

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Difficile de ne pas se souvenir du rachat de Twitter en 2022 par Elon Musk. Un an plus tard, le milliardaire rebaptise le réseau social et change le logo. Au revoir l'oiseau bleu, bonjour X. Rapidement, cependant, de nombreuses controverses vont venir ternir l'image de la plateforme.

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En décembre 2025, l'ancien directeur juridique de Twitter et ex-membre du conseil d'administration Stephen Coates décide de fonder la start-up Operation Bluebird – en référence au célèbre oiseau bleu. Objectif: ramener la plateforme à la vie dans sa version d'avant Elon Musk. Twitter.now est officiellement lancée le 28 août.

«Get over your X. The bird is back» Stephen Coates sur LinkedIn. Traduction: «Oublie ton ex, l'oiseau bleu est de retour.»

Evidemment, Elon Musk a tenté de poursuivre en justice le fondateur de ce nouveau concurrent. En avril 2026, un juge américain a toutefois estimé que X avait effectivement abandonné le nom de Twitter, le terme «tweet» ainsi que le logo de l'oiseau bleu, précise BFMTV.

La page d'accueil de Twitter.now. Image: twitter.now

«Rejoindre le combat»

A l'heure actuelle, celles et ceux qui souhaitent rejoindre Twitter.now doivent payer 20 dollars. Les personnes sont également encouragées à verser 40 dollars pour «rejoindre le combat de cette petite équipe contre l'homme le plus riche du monde», ajoute Euronews.

«Il fut un temps où il existait un endroit où le monde entier venait discuter. L'homme le plus riche du monde l'a racheté et l'a brisé. Nous sommes une petite équipe faisant revenir Twitter, basé sur la confiance.» Operation Bluebird

Parmi les fonctionnalités proposées par cette nouvelle plateforme: un moteur de vérification des faits en temps réel qui se base sur l'intelligence artificielle de Google, Gemini. L'idée est de mettre en avant la réalité en dépit des affirmations que quelqu'un pourrait faire dans un tweet.

Reste à savoir si Twitter.now arrivera à se faire une place dans l'environnement ultra-concurrentiel des réseaux sociaux. Rappelons que 33 millions de personnes se sont dites «déçues» par X après l'arrivée d'Elon Musk et se sont tournées vers des alternatives jugées plus fiables. (ag)