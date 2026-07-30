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Vous avez liké (puis déliké) un post par erreur? Voici ce qu'il se passe

Vous avez liké puis déliké une vieille photo par erreur? Le patron d&#039;Instagram vous explique ce qu’il se passe Ce moment de solitude où votre cœur s&#039;arrête après un like accidentel sur une p ...
Oups.Image: watson

Vous avez liké un post par erreur? Voici ce qui arrive

Ce moment de solitude où votre cœur s'arrête après un like accidentel sur une photo datant de 2017, Instagram le connaît aussi. Son CEO, Adam Mosseri, vient de répondre à une question qui hante des millions d'utilisateurs.
30.07.2026, 18:5430.07.2026, 19:09
Margaux Habert
Margaux Habert

Pendant des années, les utilisateurs d'Instagram ont vécu avec la certitude qu’un like accidentel sur une vieille publication équivaut à un aller simple pour l’enfer (socialement parlant, au moins). Le genre d'erreur qui pousse à verrouiller son téléphone, le jeter à l'autre bout de la pièce et se balancer d’avant en arrière en répétant:

«P***! C***! M***!»
Vous, moi, nous, une goutte de sueur perlant sur nos fronts plissés.

N’ayons pas peur de l’admettre, il nous est à toutes et tous déjà arrivé de nous perdre dans les méandres du compte Instagram de quelqu'un. Façon un peu poétique de dire «de stalker les profondeurs du passé d’un individu». Trois semaines. Trois mois. Trois ans. On fait défiler les photos sans la moindre mauvaise intention (ou presque). Puis soudain... oups, un pouce qui dérape.

Pourquoi vous devriez vous méfier de cette routine star des réseaux

«Et là, c'est le drame», comme on dit. Pendant une fraction de seconde, notre cœur s'arrête de battre, avant de s’y remettre à un rythme un brin soutenu. Est-ce que cette personne vient de recevoir une notification? Faut-il supprimer son compte? Déménager? Changer de nom? De tête?

Et la réponse est…

Bonne nouvelle, le patron d'Instagram, Adam Mosseri, vient justement de répondre à cette question existentielle qui hante des millions d'utilisateurs.

Dans une récente vidéo publiée sur son compte, le CEO du réseau social explique que si vous retirez votre like presque immédiatement, il y a de fortes chances pour que personne ne s'en aperçoive. Concrètement, Instagram n'envoie pas de notification pour prévenir qu'un like a été donné, puis retiré. Si vous réagissez suffisamment vite, il est donc possible que la notification du like n'apparaisse jamais chez la personne concernée.

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Avant de pousser un soupir de soulagement, une petite nuance s'impose toutefois. Adam Mosseri ne promet pas un miracle. Si la notification push est déjà arrivée sur le téléphone de la personne, cette dernière peut malgré tout avoir eu le temps de voir votre passage éclair.

En gros, si votre pouce a glissé sur une photo publiée en 2018 pendant que son propriétaire regardait son écran... il est peut-être trop tard. Désolée. Mais si vous avez été suffisamment rapide pour effacer ce like, en ouvrant la notification, la personne ne saura pas quelle publication a été likée puis délikée.

Paranoïa, quand tu nous tiens

On a fait le test, et l'autre détail intéressant, c'est que l'ancienneté de la publication ne change absolument rien. Qu'il s'agisse d'une photo postée la veille ou d'un cliché datant de plusieurs années, Instagram traite le like de la même manière. Techniquement, une publication de 2017 n'est pas plus «dangereuse» qu'une autre.

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En fait, c'est surtout notre imagination qui part en sucette. Parce qu'un like sur la dernière photo publiée, ça passe (enfin ça dépend qui vous stalkez). Un like sur une publication vieille de huit ans, en revanche, ça raconte une autre histoire. Celle d'une personne qui s'est aventurée très, très loin dans les archives d'un profil.

Ainsi, les explications du CEO du réseau social devraient vaguement apaiser nos angoisses, et nous permettre de continuer nos explorations sur Instagram avec un tout petit peu plus de sérénité en cas de sortie de route sur un post de 2017.

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