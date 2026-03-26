L'ancien président et sa femme au tribunal. Keystone

Maduro revient devant la justice américaine

L'ancien président vénézuélien est de retour devant la justice américaine, à l'occasion d'une audience qui vise à résoudre des questions de procédure. Une rare apparition publique qui sera particulièrement scrutée.

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Enfermé dans une prison de Brooklyn depuis sa spectaculaire capture par l'armée américaine début janvier, le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro est de retour devant la justice américaine jeudi à New York.

Cette rare apparition publique de l'ancien homme fort de Caracas, âgé de 63 ans, sera particulièrement scrutée.

Il ne s'est pas exprimé depuis une première audience devant le même tribunal fédéral du district sud de Manhattan, le 5 janvier, au cours de laquelle lui et sa femme, Cilia Flores, 69 ans, ont été formellement inculpés de trafic de drogue, motif officiel de leur capture.

Combatif, il s'était alors présenté comme «le président de la République du Venezuela» en exercice «kidnappé» par les Etats-Unis, se définissant dès lors comme un «prisonnier de guerre».

Prison insalubre

Depuis son arrivée sur le sol américain, le 3 janvier, lui et son épouse sont incarcérés au Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, prison fédérale connue pour son insalubrité et sa gestion défaillante.

Seul dans sa cellule, sans accès à internet et aux journaux, celui que certains de ses codétenus appellent «le président» lit la Bible, selon son entourage.

Il fait aussi «de l'exercice», a affirmé depuis Caracas son fils, le député Nicolas Maduro Guerra dit «Nicolasito» (petit Nicolas), qui a assuré que le tribunal allait voir apparaître «un président mince, athlétique».

Des questions de procédure

L'audience de jeudi vise principalement à résoudre des questions de procédure, préalablement à tout début d'examen au fond.

Poursuivi aux Etats-Unis pour quatre chefs d'accusation, dont narcoterrorisme, l'ex-chef d'Etat est accusé d'avoir protégé et promu un vaste trafic de drogue, en s'alliant notamment avec des mouvements de guérilla et des cartels criminels considérés comme «terroristes» par Washington.

Son épouse fait face à trois chefs d'accusation, principalement pour avoir servi d'intermédiaire entre des narcotrafiquants et des hauts responsables du pays.

Alors que les deux plaident non coupable, leurs avocats demandent une annulation de l'acte d'accusation. Au coeur de leur argumentation: l'administration américaine empêche l'Etat vénézuélien de payer les frais de défense du couple, du fait des sanctions internationales qui pèsent sur leur pays.

Selon la défense, interdire à un accusé l'accès à un avocat de son choix est une violation d'un droit garanti par le sixième amendement de la Constitution américaine.

«La seule issue est l'abandon des poursuites, car ce tribunal ne peut pas laisser cette affaire se poursuivre en violation de leurs droits constitutionnels», écrivent les défenseurs. (ats)