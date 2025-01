Elon Musk a-t-il fait un salut nazi? La vidéo polémique

L'historienne Claire Aubin, spécialiste du nazisme aux Etats-Unis, a estimé que le geste d'Elon Musk était bien un «sieg heil», le salut nazi. Autre historienne experte sur le fascisme, Ruth Ben-Ghiat a également affirmé sur X que «c'était bien un salut nazi et un qui était bien agressif en plus de cela».

Quelques instants plus tard, alors qu'il clame son amour à la foule en balançant des «merci!» à tout va, il se frappe la poitrine de la main droite et la fait soudainement partir en l'air. Un geste qui, pour de nombreux internautes, ressemble carrément à un salut nazi.

«Voici comment on se sent dans la victoire!»

