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Une «menace potentielle» déjouée pour la fête de Trump

epa13038087 US President Donald Trump (L) and First Lady Melania Trump (R) watch as Justin Gaethje defeats Ilia Topuria for the UFC Lightweight title at the UFC Freedom 250 event on the South Lawn of ...
Donald Trump a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène de MMA.Keystone

Une «menace potentielle» déjouée pour la fête de Trump

«Des attaques prétendument planifiées ont été stoppées net» dans le cadre de l'anniversaire du président américain, indique le FBI. Plusieurs individus ont été placés en détention.
16.06.2026, 14:3316.06.2026, 14:33

Une «menace potentielle» pesant sur l'anniversaire de Donald Trump à la Maison Blanche dimanche, et le show de MMA organisé pour l'occasion, a été déjouée par la police fédérale américaine. L'affirmation est venue mardi du chef du FBI.

«Plusieurs individus sont désormais en détention et les attaques prétendument planifiées ont été stoppées net», a précisé Kash Patel sur X, ajoutant que le projet impliquait des individus situés à l'extérieur de la région de Washington. Le responsable a salué «l'intervention rapide du FBI, de (ses) partenaires et du ministère de la justice dans le cadre d'une opération menée dans plusieurs États», et promis de «continuer d'informer le public dans les limites de la loi».

epa13038109 FBI Director Kash Patel attends the UFC Freedom 250 event on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, 15 June 2026. The mixed martial arts bouts are being held as part of ...
Kash PatelKeystone

Le président a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène pour des athlètes de MMA, dans un show au fort accent politique. «Le cadre était inégalé! (...) L'un des jours les plus excitants de l'histoire de notre légendaire Maison Blanche!», avait-il estimé lundi sur son réseau Truth Social.

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Plus de 4000 invités triés sur le volet étaient installés autour de la cage, dont Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et David Ellison, patron de Paramount et allié de Donald Trump, dont la chaîne détenait les droits exclusifs de diffusion. Quelque 100 000 spectateurs s'étaient par ailleurs massés dans un parc adjacent pour suivre les combats sur écran géant et écouter les hommages au président de certains vainqueurs de combats.

Un mélange de genres douteux

Le spectacle, évalué à 60 millions de dollars par la presse américaine, a fait grincer des dents, certains dénonçant des dépenses somptuaires dans une conjoncture plombée par la guerre en Iran, même si la Maison Blanche promet que l'UFC, la fédération de MMA, a réglé la facture.

D'autres ont décrit un mélange des genres douteux entre un tel spectacle et le symbole sacré de la démocratie américaine. (jzs/ats/afp)

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Trump a marié des vétérans et des brutes en shorts moulants
On ne saura jamais vraiment ce qui a été célébré à la Maison-Blanche, cette nuit. Les 250 ans des Etats-Unis? Les 80 ans de Donald Trump? La fin de la guerre au Moyen-Orient? Une prestigieuse soirée de MMA? Du business facile? Dans une arène à son image, nous avons vu un Jules César en costard tenter de sauver son image de mâle et de satisfaire une base MAGA en crise. Récit.
Il rêvait peut-être de Rome antique, il a eu droit à un ring en toc. Une structure métallique très à l’étroit dans le President’s Park, face à une Maison-Blanche qui se demandera encore longtemps ce qui lui est passé sur la gueule. Cette nuit, Donald Trump, 80 ans, a reçu la fête d’anniversaire qu’il désirait tant. Grandiloquente, fanfaronne, controversée, bariolée, fourre-tout et échafaudée à son unique gloire.
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