Donald Trump a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène de MMA. Keystone

Une «menace potentielle» déjouée pour la fête de Trump

«Des attaques prétendument planifiées ont été stoppées net» dans le cadre de l'anniversaire du président américain, indique le FBI. Plusieurs individus ont été placés en détention.

Plus de «International»

Une «menace potentielle» pesant sur l'anniversaire de Donald Trump à la Maison Blanche dimanche, et le show de MMA organisé pour l'occasion, a été déjouée par la police fédérale américaine. L'affirmation est venue mardi du chef du FBI.

«Plusieurs individus sont désormais en détention et les attaques prétendument planifiées ont été stoppées net», a précisé Kash Patel sur X, ajoutant que le projet impliquait des individus situés à l'extérieur de la région de Washington. Le responsable a salué «l'intervention rapide du FBI, de (ses) partenaires et du ministère de la justice dans le cadre d'une opération menée dans plusieurs États», et promis de «continuer d'informer le public dans les limites de la loi».

Kash Patel Keystone

Le président a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène pour des athlètes de MMA, dans un show au fort accent politique. «Le cadre était inégalé! (...) L'un des jours les plus excitants de l'histoire de notre légendaire Maison Blanche!», avait-il estimé lundi sur son réseau Truth Social.

Notre analyse 👇 Analyse Trump a marié des vétérans et des brutes en shorts moulants

Plus de 4000 invités triés sur le volet étaient installés autour de la cage, dont Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et David Ellison, patron de Paramount et allié de Donald Trump, dont la chaîne détenait les droits exclusifs de diffusion. Quelque 100 000 spectateurs s'étaient par ailleurs massés dans un parc adjacent pour suivre les combats sur écran géant et écouter les hommages au président de certains vainqueurs de combats.

Un mélange de genres douteux

Le spectacle, évalué à 60 millions de dollars par la presse américaine, a fait grincer des dents, certains dénonçant des dépenses somptuaires dans une conjoncture plombée par la guerre en Iran, même si la Maison Blanche promet que l'UFC, la fédération de MMA, a réglé la facture.

D'autres ont décrit un mélange des genres douteux entre un tel spectacle et le symbole sacré de la démocratie américaine. (jzs/ats/afp)