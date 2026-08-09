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Thaïlande: un adolescent tue ses grands-parents

Thaïlande: un adolescent tue ses grands-parents puis six personnes dans son école

Le garçon de 14 ans à l’origine de la fusillade meurtrière survenue vendredi au nord de Bangkok s’intéressait aux armes et regardait des vidéos violentes sur les réseaux sociaux, selon la police.
09.08.2026, 14:3809.08.2026, 14:38
Police officers secure Debsirin Nonthaburi School, where a shooting killed several people in Thailand&#039;s Nonthaburi province, Friday, Aug. 7, 2026. (AP Photo/Wason Wanichakorn) Thailand School Sho ...
Les enquêteurs cherchent encore à déterminer ce qui a poussé l’adolescent, qui avait d’abord tué ses grands-parents, à ouvrir le feu dans son collège avant de se suicider.Keystone

Le garçon de 14 ans qui a tué ses grands-parents qui l'élevaient avant d'assassiner six personnes dans son école en Thaïlande regardait des vidéos violentes et avait déjà apporté une carabine à air comprimé dans son école, a rapporté la police dimanche.

L'adolescent a abattu ses grands-parents avec le pistolet de son grand-père, à leur domicile au nord de Bangkok, vendredi, avant de se lancer dans une tuerie dans son collège et de finalement retourner l'arme contre lui-même, selon les autorités.

Une fille de 12 ans blessée lors de l'attaque à l'école est décédée samedi, et cinq enseignants et membres du personnel scolaire ont été tués vendredi, a indiqué la police.

Le bilan de l'incendie dans un bar de Bangkok s'élève à 34 morts

Les enquêteurs ont interrogé 17 témoins et examinent l'ordinateur et le téléphone du garçon afin de déterminer la «véritable cause de la fusillade», a déclaré dimanche Atthapol Anusit, un commandant adjoint de la police pour la région entourant la capitale. La police se rassemble devant la maison où un adolescent est soupçonné d'avoir tué ses grands-parents avant de commettre une fusillade dans une école au nord de Bangkok, la capitale de la Thaïlande.

«En examinant son ordinateur personnel, nous avons découvert qu'il regardait des vidéos violentes sur les réseaux sociaux», a déclaré Atthapol.

«Grâce aux enfants interrogés, nous savons qu'il a apporté un pistolet à plombs à l'école, l'année dernière et qu'un enseignant le lui avait confisqué.»

Une arme pour sept habitants

Les témoins ont déclaré à la police que le garçon s'intéressait aux armes à feu depuis un an ou deux, a détaillé M. Atthapol, ajoutant qu'il avait appris à en utiliser une sur les réseaux sociaux.

L'enfant vivait chez ses grands-parents depuis l'âge de deux ans, après que ses parents se sont séparés, a-t-il ajouté. Le père du garçon a présenté ses excuses «à la société pour ce que mon fils a fait» vendredi, d'après des médias locaux.

D'après le Premier ministre thailandais Anutin Charnvirakul, le garçon souffrait de stress lié à l'école et au fait que sa grand-mère décédée, une ancienne enseignante, était:

«Assez stricte avec lui concernant ses études»

La Thaïlande affiche l'un des taux de possession d'armes à feu les plus élevés de la région, avec environ 10 millions d'armes en circulation, soit à peu près une pour sept habitants.

Depuis la tuerie de vendredi, les autorités ont promis des lois plus strictes sur les armes, mais les engagements précédents n'ont pas permis d'empêcher de nouvelles fusillades de se produire. (dal/ats/afp)

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