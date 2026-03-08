Trois marins indonésiens disparus après un naufrage dans le détroit d’Ormuz

Un remorqueur émirati a coulé après une explosion et un incendie dans le détroit d’Ormuz. Trois marins indonésiens sont portés disparus et un survivant a été hospitalisé à Oman.

Un hôpital à Oman. Keystone

Trois membres d'équipage indonésiens sont portés disparus après le naufrage vendredi dans le détroit d'Ormuz d'un remorqueur battant pavillon émirati, a indiqué samedi le ministère indonésien des Affaires étrangères.

«Un survivant indonésien est actuellement soigné pour des brûlures dans un hôpital de la ville de Khasab, à Oman. Les trois autres Indonésiens sont toujours recherchés par les autorités locales.» Le ministère

Avant de couler, le remorqueur a subi une explosion qui a provoqué un incendie, selon le communiqué, ajoutant qu'une enquête est en cours par les autorités indonésiennes.