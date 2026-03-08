Trois marins indonésiens disparus après un naufrage dans le détroit d’Ormuz

assez ensoleillé16°
Trois marins indonésiens disparus dans le détroit d’Ormuz

Un remorqueur émirati a coulé après une explosion et un incendie dans le détroit d’Ormuz. Trois marins indonésiens sont portés disparus et un survivant a été hospitalisé à Oman.
08.03.2026, 15:5908.03.2026, 15:59
epa12083998 People walk past Al-Jumhuri hospital where people injured in US airstrikes are receiving treatment, in Sana&#039;a, Yemen, 08 May 2025. Yemen&#039;s Houthis and the United States have agre ...
Un hôpital à Oman.Keystone

Trois membres d'équipage indonésiens sont portés disparus après le naufrage vendredi dans le détroit d'Ormuz d'un remorqueur battant pavillon émirati, a indiqué samedi le ministère indonésien des Affaires étrangères.

«Un survivant indonésien est actuellement soigné pour des brûlures dans un hôpital de la ville de Khasab, à Oman. Les trois autres Indonésiens sont toujours recherchés par les autorités locales.»
Le ministère

Avant de couler, le remorqueur a subi une explosion qui a provoqué un incendie, selon le communiqué, ajoutant qu'une enquête est en cours par les autorités indonésiennes.

