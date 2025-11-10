larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Pédophilie

Amazon vend des poupées sexuelles d'apparence enfantine

Amazon vend des poupées sexuelles d'apparence enfantine

L'organisation suédoise de défense des droits des enfants ChildX a porté plainte contre Amazon et deux autres plateformes de commerce électronique. Cela concerne la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine.
10.11.2025, 17:0310.11.2025, 17:12

Ce lundi, ChildX, une organisation suédoise de défense des droits des enfants, a déposé plainte contre Amazon concernant la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine par la plateforme américaine.

La plainte intervient après que Shein, fondée en Chine, a été menacée de suspension en France après la découverte sur son site de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A.

Plus d'informations sur le sujet:

Shein a pris sa décision concernant la vente des «poupées sexuelles»

ChildX a déclaré qu'elle ne souhaitait pas nommer les deux sites plus petits afin de ne pas y diriger le trafic, mais l'un était basé en Suède et l'autre en Chine.

La législation suédoise interdit les contenus représentant des enfants de manière sexualisée, et ChildX a déclaré que la vente de ces poupées pouvait enfreindre les lois sur l'exploitation sexuelle des enfants.

Normaliser les agressions sexuelles

Selon l'ONG, la vente de tels produits sur les plateformes mondiales risque de normaliser les agressions sexuelles sur les enfants et d'augmenter la demande de contenus exploitant les enfants. La secrétaire générale de ChildX, Ida Östensson, a déclaré:

«Nous ne voulons pas que ces sites soient autorisés en Suède, car ils banalisent les abus sur les enfants, ce qui peut conduire à une augmentation des abus réels.»
Poupées sexuelles: Shein menacé d'être banni de France

Elle a exhorté le gouvernement suédois à élargir la liste noire des sites web pédopornographiques «afin d'y inclure davantage de sites web qui encouragent ou facilitent les abus contre les enfants». Elle réclame d'interdire ces sites web, car la liste noire suédoise est actuellement facultative pour les opérateurs de télécommunications.

Elle a en outre estimé que les lois sur l'exploitation sexuelle des enfants devraient être élargies pour inclure la vente de produits qui sexualisent les enfants.

La distribution et la possession d'images à caractère sexuel mettant en scène des enfants sont illégales, tout comme la possession de poupées sexuelles ressemblant à des enfants. La vente de ces poupées devrait également être illégale, selon ChildX, mais cela n'a jamais fait l'objet de procédure devant les tribunaux.

10 personnes arrêtées en Suisse dans une vaste affaire de pédopornographie

ChildX a cité des statistiques montrant qu'en Suède, un enfant sur quatre de moins de 15 ans a été victime de tentatives de sollicitation à des fins sexuelles et que près d'une adolescente sur dix a été victime d'exploitation sexuelle à des fins commerciales. (ag/ats)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
La folle course-poursuite entre un camion Amazon et la police
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
2
La RTS condamnée pour un «Temps présent» litigieux
3
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Une facture impayée paralyse un projet phare de Poutine
La base spatiale russe Vostotchny est dans le noir. La faute à l'entreprise de construction du site, qui ne paie apparemment pas ses factures d'électricité.
Les temps sont durs pour la base spatiale de Vostotchny, l'un des projets phares de Vladimir Poutine. Située dans la région de l'Amour, près de la frontière chinoise, l'installation a été déconnectée du réseau électrique. En cause: des difficultés financières de l'entreprise de construction en charge du projet.
L’article