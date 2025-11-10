Amazon vend des poupées sexuelles d'apparence enfantine



L'organisation suédoise de défense des droits des enfants ChildX a porté plainte contre Amazon et deux autres plateformes de commerce électronique. Cela concerne la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine.

Ce lundi, ChildX, une organisation suédoise de défense des droits des enfants, a déposé plainte contre Amazon concernant la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine par la plateforme américaine.

La plainte intervient après que Shein, fondée en Chine, a été menacée de suspension en France après la découverte sur son site de poupées sexuelles d'apparence enfantine et d'armes de catégorie A.

Plus d'informations sur le sujet: Shein a pris sa décision concernant la vente des «poupées sexuelles»

ChildX a déclaré qu'elle ne souhaitait pas nommer les deux sites plus petits afin de ne pas y diriger le trafic, mais l'un était basé en Suède et l'autre en Chine.

La législation suédoise interdit les contenus représentant des enfants de manière sexualisée, et ChildX a déclaré que la vente de ces poupées pouvait enfreindre les lois sur l'exploitation sexuelle des enfants.

Normaliser les agressions sexuelles

Selon l'ONG, la vente de tels produits sur les plateformes mondiales risque de normaliser les agressions sexuelles sur les enfants et d'augmenter la demande de contenus exploitant les enfants. La secrétaire générale de ChildX, Ida Östensson, a déclaré:

«Nous ne voulons pas que ces sites soient autorisés en Suède, car ils banalisent les abus sur les enfants, ce qui peut conduire à une augmentation des abus réels.»

Elle a exhorté le gouvernement suédois à élargir la liste noire des sites web pédopornographiques «afin d'y inclure davantage de sites web qui encouragent ou facilitent les abus contre les enfants». Elle réclame d'interdire ces sites web, car la liste noire suédoise est actuellement facultative pour les opérateurs de télécommunications.

Elle a en outre estimé que les lois sur l'exploitation sexuelle des enfants devraient être élargies pour inclure la vente de produits qui sexualisent les enfants.

La distribution et la possession d'images à caractère sexuel mettant en scène des enfants sont illégales, tout comme la possession de poupées sexuelles ressemblant à des enfants. La vente de ces poupées devrait également être illégale, selon ChildX, mais cela n'a jamais fait l'objet de procédure devant les tribunaux.

ChildX a cité des statistiques montrant qu'en Suède, un enfant sur quatre de moins de 15 ans a été victime de tentatives de sollicitation à des fins sexuelles et que près d'une adolescente sur dix a été victime d'exploitation sexuelle à des fins commerciales. (ag/ats)