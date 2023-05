Michelle Obama se lance dans le business alimentaire

Michelle Obama s'exprime lors du festival Future of everything du WSJ, le mercredi 3 mai 2023, à New York. Image: AP

Michelle Obama a trouvé un nouveau moyen de se faire de l'argent

Michelle Obama s'est engagée dans le domaine de l'alimentation lorsqu'elle était à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, elle franchit une étape supplémentaire.

Benjamin Weinmann / ch media

Etre responsable de la décoration intérieure de la Maison-Blanche ne lui suffisait pas: Michelle Obama, épouse de l'ex-président américain Barack Obama, a été une première dame particulièrement active durant le mandat de son mari, contrairement à certaines de ses prédécesseurs. Sa préoccupation principale: la santé des enfants. Avec sa campagne «Let's move», elle s'est engagée dans la lutte contre l'obésité.

Image: AP

Six années se sont écoulées depuis que le couple a quitté la résidence présidentielle de Washington D.C.. Durant cette période, les Obama se sont assuré des revenus lucratifs, que ce soit par la publication de livres, des conférences ou des productions Netflix.

Aujourd'hui, l'avocate de 59 ans s'engage dans une nouvelle voie. Lors d'une manifestation organisée par le Wall Street journal (WSJ) à New York, Michelle Obama a annoncé mercredi la création de l'entreprise alimentaire Plezi nutrition. L'objectif: mettre sur le marché des produits plus sains que ceux de la concurrence.

Boissons et snacks

Le premier produit Plezi est un jus de fruits avec différents arômes, fabriqué sans sucre supplémentaire. Selon Fortune, il est déjà disponible aux Etats-Unis dans certains supermarchés tels que Target et Sprouts. Il est prévu que des snacks et d'autres articles suivent dans les années à venir.

«Nous voulons apporter notre contribution à la création d'une génération d'enfants en meilleure santé»

Le site Web de la société répertorie Michelle Obama comme co-fondatrice et partenaire stratégique. L'équipe de direction est composée d'experts du secteur de la santé et de la nutrition. On ignore si d'autres pays suivront bientôt. La nouvelle société ne nomme aucun autre investisseur en arrière-plan. Par ailleurs, Plezi est une entreprise d'utilité publique, c'est-à-dire une entreprise qui veut offrir quelque chose de bien à la société. Malgré l'objectif louable, le profit devra aussi être au rendez-vous.

Image: AP

L'annonce de Plezi est également accompagnée d'un clin d'œil à la concurrence existante:

«Nous ne voulons pas seulement offrir de meilleurs produits, mais lancer une course qui transformera toute l'industrie alimentaire»

Et puis, «last but not least», CH Media rapporte que cela devrait également signifier que Nestlé, le numéro 1 du marché, s'apprête également à assainir son portefeuille.

Nestlé a travaillé avec Obama

En outre, les chemins de Michelle Obama et de Nestlé se sont déjà croisés par le passé. Le top manager de Nestlé, Laurent Freixe, révélait en 2015 dans les colonnes de Schweiz am Sonntag qu'il avait déjà collaboré avec Michelle Obama. En fait, à l'époque, la filiale Nestlé waters s'était associée à Obama dans le cadre de son initiative «Drink up» pour convaincre les Américains des bienfaits de l'eau potable.

Image: AP

Selon le Département américain de la santé, 20% des enfants et des adolescents aux Etats-Unis sont en surpoids. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), il est de 15% en Suisse. Dans sa présentation, Michelle Obama a fait référence à une étude selon laquelle les boissons sucrées sont en partie responsables de ce problème. En effet, la quantité de boissons sucrées consommée en un an pourrait remplir une baignoire. (aargauerzeitung.ch)

(Traduit et adapté par Pauline Langel)