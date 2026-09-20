Avec moi, tout est possible, Trump menace l’Iran d’une escalade

En Iran, on se prépare à une nouvelle vague d’attaques américaines. Image: keystone

«Avec moi, tout est possible», Trump menace (encore) l’Iran

Les dirigeants religieux iraniens promettent des représailles si les Etats-Unis attaquent à nouveau. Les conséquences pourraient largement dépasser le Moyen-Orient.

Thomas Seibert, Istanbul / ch media

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Les militaires iraniens préparent la population du pays à une nouvelle attaque américaine de grande ampleur. L’armée est prête à défendre le territoire de la République islamique, comme l'a déclaré le chef de l’armée, Ali Dschahanschani lors d’une visite à ses troupes.

En cas de nouvelle «erreur de calcul» des Américains, l’Iran a préparé une «réponse forte», a déclaré le général de brigade Mohammad Karami, des Gardiens de la révolution.

Depuis que Donald Trump envisage ouvertement une nouvelle attaque contre l'Iran, le régime de Téhéran s'attend à ce que la guerre reprenne prochainement. Pourtant, malgré la supériorité militaire américaine, la victoire que Trump espère resterait improbable.

Trump a déclaré au média Axios qu’il devait décider s’il voulait ou non «anéantir» les dirigeants iraniens avec de nouvelles frappes militaires. Depuis juillet dernier déjà, des médias américains avaient rapporté que le président s’était fait présenter des plans pour une nouvelle vague de frappes aériennes.

Selon Axios, Trump doit rencontrer mardi prochain à New York de hauts responsables des Etats arabes du Golfe, en marge de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies (ONU). Le président pourrait vouloir informer ses partenaires de ses projets d’attaque.

La crise économique s’aggrave en Iran

Les Etats-Unis et Israël avaient échoué à renverser le régime iranien après le début de la guerre, le 28 février. Malgré des pertes considérables, les Iraniens avaient riposté par des attaques de missiles et de drones contre Israël et des Etats arabes et pris le contrôle du détroit d’Ormuz.

Donald Trump avait alors ordonné un blocus maritime des ports iraniens afin de stopper les exportations de pétrole du pays et de contraindre Téhéran à céder. Depuis, la crise économique en Iran s’est considérablement aggravée.

Mais le régime n'a toujours pas cédé. La guerre s’est étendue au Yémen, où les rebelles houthis pro-iraniens ont repris leur conflit avec l’Arabie saoudite. Le prix du pétrole, qui s’établissait à 73 dollars le baril de 159 litres au début de la guerre, dépasse désormais 100 dollars. Les tentatives de médiation du Qatar, d’Oman et du Pakistan n’avancent pas.

Donald Trump s'est exprimé depuis le Bureau oval vendredi. Image: keystone

Trump soupçonne l’Iran de vouloir faire durer le conflit jusqu’aux élections américaines de mi-mandat, dans un peu plus de six semaines, afin de lui nuire politiquement. Il évoque donc désormais une nouvelle attaque de grande ampleur qui viserait à forcer une issue militaire. Il n’a pas encore pris sa décision. «Avec moi, tout est possible», a déclaré Trump dans son interview à Axios.

Les Iraniens affichent leur confiance

La défense antiaérienne et l’aviation iraniennes sont vieillissantes et ont encore été affaiblies par la première vague de frappes aériennes. Mais l’Iran n’a pas besoin de vaincre les Etats-Unis pour survivre à une nouvelle guerre.

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Ces dernières semaines, le régime a montré, par ses attaques dans le détroit d’Ormuz et contre des Etats arabes, qu’il avait réussi à protéger au moins une partie de son arsenal des frappes américano-israéliennes menées jusqu’ici.

Selon le gouvernement, la République islamique a accru sa production d’armes ces derniers mois. Dans une guerre, exagérer ses propres capacités pour rassurer sa population et déstabiliser l’adversaire est monnaie courante. Des experts occidentaux sont toutefois convaincus qu’en cas de nouvelle attaque américaine, les dirigeants de Téhéran, radicalisés par la guerre, riposteraient immédiatement et à grande échelle.

Si les Etats-Unis attaquaient à nouveau, il faudrait s’attendre à des tirs iraniens massifs contre Israël et les Etats arabes. Les houthis devraient eux aussi intensifier leurs attaques et tenter de paralyser le trafic maritime en mer Rouge. Les prix du pétrole grimperaient encore.

Le vice-président iranien Mohammad Reza Aref a déclaré que les consommateurs américains devraient constituer des réserves d’essence et de mazout par précaution: «Des mois sombres attendent l’économie américaine.»

D’autres membres du pouvoir iranien avaient menacé ces derniers mois de mener des attaques et des attentats en dehors du Moyen-Orient. Le Royaume-Uni et la Bulgarie avaient été cités comme cibles potentielles, ces deux pays ayant autorisé les Etats-Unis à utiliser des bases aériennes sur leur territoire. (adapt.dal)