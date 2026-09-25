Zelensky entrevoit une nouvelle opportunité de rencontres avec Poutine et Trump. Image: montage watson

«Avec un missile»: la réponse de Zelensky à une invitation russe

Le président ukrainien ne veut pas se rendre au Kremlin pour négocier. Mais il voit dans une rencontre avec Vladimir Poutine et Donald Trump «l’une des meilleures options» depuis longtemps.

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On peut demander à la famille de Pal Maleter si négocier en territoire ennemi en plein conflit avec le Kremlin est une bonne idée. En 1956, celui qui était alors ministre hongrois de la défense avait dirigé la mission officielle chargée de chercher la paix au quartier général soviétique pendant l’insurrection de Budapest. Ses compagnons et lui n’en sont jamais revenus.

C’est sans doute ce contexte qui explique la réponse cinglante de Volodymyr Zelensky lorsque des journalistes russes l’interpellent à New York: «Quand viendrez-vous à Moscou?» Visiblement peu amusé, le président ukrainien marmonne en s’éloignant: «(Je viendrai) avec un missile.»

A plusieurs reprises, Vladimir Poutine a «proposé» au président ukrainien de venir à Moscou pour des négociations directes. Kiev refuse et réclame une rencontre en terrain neutre. Récemment, Zelensky a également évoqué la Suisse comme possible pays hôte d’un sommet de paix trilatéral.

Sur les réseaux sociaux, la réponse de Zelensky fait sensation: des plaisantins, ou propagandistes, créent à l’aide de l’intelligence artificielle des images montrant l’Ukrainien chevauchant une bombe atomique en direction du Kremlin, à la manière de Docteur Folamour. La spécialiste de l’Europe de l’Est Jessica Berlin écrit en substance sur X que les instincts politiques de Zelensky ont peut-être souffert ces derniers temps, mais que son sens de la comédie reste «toujours aussi aiguisé».

Selon plusieurs médias, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, coutumier du cynisme, estime pour sa part que cette remarque ne constitue «en aucun cas un refus catégorique» de se rendre à Moscou.

Moscou réfléchit à l’invitation de Poutine à Miami

Derrière cette passe d’armes verbale se dessine toutefois une possibilité plus sérieuse de voir une telle rencontre avoir lieu, mais beaucoup plus à l’ouest: lors du sommet du G20 organisé en décembre à Miami. Jeudi, Zelensky l’a présenté comme l’une des «meilleures» occasions jusqu’ici d’organiser une rencontre à trois avec le président américain Donald Trump et son homologue russe:

«Je pense que c’est l’une des meilleures options proposées par la partie américaine»

Une rencontre trilatérale pourrait déboucher sur des résultats concrets. L’Ukraine soutiendra un tel format si les parties concernées parviennent à s’entendre.

Une différence essentielle distingue cette proposition des précédentes: Poutine a effectivement reçu une invitation à Miami. Le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio a confirmé mercredi que Washington avait officiellement convié le président russe au sommet du G20. «Nous espérons qu’il acceptera l’invitation», a ajouté Rubio.

Le Kremlin a réagi de manière globalement positive. La Russie est reconnaissante de cette invitation et décidera par la voie diplomatique de sa participation, a indiqué jeudi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

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Pour Zelensky, le contexte du sommet plaide également en faveur de Miami. Outre les Etats-Unis, d’importants alliés européens de l’Ukraine ainsi que la Chine, l’Inde et d’autres Etats influents sont attendus au sommet du G20. Un tel environnement pourrait créer une atmosphère permettant d’obtenir de véritables résultats, estime le président ukrainien.

Les rencontres directes Russie-Ukraine toujours évitées

Reste à savoir si Poutine est prêt à franchir le pas. Depuis le début de l’invasion russe, le chef du Kremlin a évité les discussions directes avec Zelensky. En mai 2025, ce dernier avait encore invité Poutine à négocier à Istanbul, tout en proposant une rencontre à trois avec Trump. Poutine ne s’était toutefois pas déplacé et avait simplement envoyé une délégation.

La tentative de Trump d’organiser une rencontre en personne entre les deux adversaires après son entretien avec Poutine en Alaska, en août 2025, n’avait pas davantage abouti. Le président américain avait ensuite déclaré que Poutine ne voulait pas rencontrer Zelensky parce qu’il «ne l’aime pas».

Poutine et Zelensky se sont retrouvés face à face pour la dernière fois en décembre 2019, à Paris, lors des négociations au format Normandie (rencontre à quatre pays). Depuis le début de l’offensive russe à grande échelle en février 2022, les deux présidents n’ont plus eu de discussion directe.

Si Poutine devait effectivement accepter l’invitation à Miami et que Zelensky s’y rendait lui aussi, les deux hommes pourraient se retrouver au même endroit pour la première fois depuis sept ans. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils se parleront. (trad. hun)