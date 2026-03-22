Little Saint James était l'une des îles que possédait Jeffrey Epstein. Image: AP

Des «vautours avides d’argent» filment sur l'île d'Epstein

Depuis la publication des fichiers Epstein, l’intérêt du public pour l’affaire est immense. Des influenceurs cherchent désormais à en tirer profit.

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Les vidéos tournées sur Little Saint James, l'île d'Epstein, et mises en ligne sur YouTube ces dernières semaines cumulent plusieurs millions de vues. Elles émanent toutes de différents influenceurs. Profitant du «buzz» autour des fichiers Epstein, ils se rendent sur l’île ayant autrefois appartenu au délinquant sexuel pour y produire du contenu. Mais ces publications sont loin de faire l’unanimité.

Pour se rendre sur l’île de Little Saint James, la plupart des créateurs de contenu prennent l’avion jusqu’à Saint-Thomas, l’île voisine la plus proche disposant d’un aéroport. Sur place, ils parlent avec des habitants, avant de se mettre en route vers la fameuse île. Comme le rapporte le Daily Mail, on peut rejoindre Little Saint James depuis Saint-Thomas soit en jet-ski, soit à la nage.

Une fois arrivés pour la première fois sur l’île, la plupart des créateurs avancent incognito. Certains n’osent même pas y mettre les pieds eux-mêmes et se contentent d’y faire voler des drones. La raison n’est toutefois pas l’histoire des choses atroces qui s’y sont produites, mais le nouveau propriétaire de Little Saint James. Le milliardaire Stephen Deckoff n’a en effet jamais autorisé les visites des vedettes d’internet. Deckoff a acheté Little Saint James et l’île voisine de Great Saint James en 2023 pour 60 millions de dollars.

C’est pourquoi la plupart des influenceurs misent sur des titres tels que «Je me suis FURTIVEMENT introduit sur l’île d’Epstein». Parmi eux figure le youtubeur Ahmad Aburob. Dans sa vidéo, on le voit pénétrer sur l’île et s’approcher d’une construction qualifiée de «temple». «J’ai tourné la vidéo exprès très vite, parce que je savais qu’elle deviendrait virale», a-t-il déclaré à NBC News.

D’autres créateurs de contenu se sont aussi concentrés, dans leurs vidéos, sur de possibles tunnels sous l’île d’Epstein. L’existence réelle de ces tunnels n’a jamais été confirmée, mais des mentions figurant dans les fichiers publiés vont toutefois dans ce sens.

Même si tous les clips tournés sur Little Saint-James deviennent viraux, tous les spectateurs ne s’en réjouissent pas. «Vous, les influenceurs, vous êtes des vautours avides d’argent», a par exemple écrit un utilisateur de TikTok sous une vidéo, tandis qu’un second a commenté:



«A quel point faut-il être irrespectueux et sans honte pour vouloir tirer profit d’une histoire aussi terrible?»

Little Saint James a été acquise par Jeffrey Epstein en 1998. Cette île privée des Iles Vierges des Etats-Unis est devenue au fil des ans un symbole d’abus et d’opacité. Epstein y aurait invité des personnalités influentes de la politique, de l’économie et du divertissement afin d’y abuser de femmes. L’isolement de l’île, combiné à la gravité des accusations et aux nombreuses questions restées sans réponse, lui a conféré une réputation presque mythique. (trad. hun)

