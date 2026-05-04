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Météo: voici quand le soleil fera son retour en Suisse

MétéoSuisse: Le soleil nous quitte, en Suisse romande
C'est reparti pour la pluie, en Romandie. Image: Shutterstock/keystone

Voici quand le soleil fera son retour en Suisse

Le soleil nous quitte, en ce début de semaine. Mais le week-end réserve (a priori) de bonnes surprises. Votre point météo.
04.05.2026, 19:2304.05.2026, 19:34

La pluie s'est abattue sur la Suisse romande, ce lundi 4 mai. Et c'est malheureusement parti pour durer quelques jours: le temps sera (très) gris et humide, au moins jusqu'à jeudi, avertit MétéoSuisse.

Mardi, il fera en moyenne entre 10°C et 16°C, avec un ciel nuageux à pluvieux. En Valais cependant, quelques éclaircies viendront égayer le ciel en matinée. Idem pour l'après-midi dans le nord des Alpes. Mais, pour le reste de la Romandie, ce sera de la pluie et encore de la pluie — voire même des orages, surtout dans le Jura.

Mercredi, c'est de mal en pis: avec en moyenne 1°C de moins que la veille, les cieux resteront capricieux. Au programme: des nuages avec des «précipitations intermittentes, parfois à caractère orageux». Seul le Valais échappera probablement à la morosité, avec de «belles éclaircies probables».

La bonne nouvelle de fin de semaine

Mais, dès jeudi, c'est reparti pour un temps radieux. Ce jour-là, les températures printanières seront de retour, avec jusqu'à 18°C à Genève et jusqu'à 19°C à Sion. Il pourrait cependant y avoir un «développement de cumulus sur le Jura et les Préalpes, avec quelques averses ou orages».

Il faut s'attendre à un temps «probablement» bien ensoleillé vendredi, avec le thermomètre qui continuera de grimper pour atteindre les 22°C à Sion, les 21°C à Genève, et les 20°C à Yverdon-les-Bains.

Quant au week-end, même s'il est encore un peu tôt pour se risquer à des prévisions trop précises: le samedi s'annonce tout aussi ensoleillé que la fin de la semaine. Dimanche, en revanche, il faut plutôt à nouveau s'attendre à un ciel «souvent nuageux avec quelques précipitations». (dag)

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