Minneapolis: Clinton et Obama appellent les Américains à «se lever»

Etats-Unis

Clinton et Obama appellent les Américains au sursaut

Federal agents detain a person on Wednesday, Jan. 21, 2026, in Minneapolis. (AP Photo/Angelina Katsanis) Immigration Enforcement Minnesota
La situation à Minneapolis.Keystone

Les anciens présidents démocrates Bill Clinton et Barack Obama ont appelé les Américains «au sursaut», après la mort de deux personnes, tuées par la police fédérale à Minneapolis.
26.01.2026, 06:5026.01.2026, 06:50

Les ex-présidents américains Bill Clinton et Barack Obama ont appelé dimanche les Américains à défendre leurs valeurs, après la mort d'un deuxième citoyen à Minneapolis, tué par la police fédérale. L'actuel chef d'Etat Donald Trump l'impute au «chaos» créé par les démocrates.

Alex Pretti, un infirmier américain de 37 ans employé en service de réanimation dans un hôpital pour anciens combattants, a été tué par balles samedi lors d'une manifestation contre des opérations de la police de l'immigration (ICE).

Le gouvernement Trump justifie la mort d'un homme à Minneapolis

Son décès vient aggraver une situation déjà tendue à l'extrême depuis celui de Renee Good, une Américaine tuée par balle le 7 janvier par un agent de l'ICE à Minneapolis déjà.

«Chaos provoqué par les démocrates»

«Il appartient à tous ceux d'entre nous qui croient en la promesse de la démocratie américaine de se lever, de s'exprimer», a déclaré dimanche l'ancien dirigeant démocrate Bill Clinton, estimant que le gouvernement Trump «nous a menti» au sujet de ces deux décès.

Barack Obama, lui aussi ex-président démocrate, a appelé à un «sursaut» des citoyens alors que les valeurs fondamentales sont «attaquées».

Donald Trump, lui, a imputé ces deux morts aux élus démocrates de la ville et de l'Etat, qui s'opposent à son action. «Malheureusement, deux citoyens américains ont perdu la vie à cause de ce chaos provoqué par les démocrates», a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social.

L'arrestation d'un garçon de 5 ans crée la polémique aux Etats-Unis

Minneapolis est secouée depuis plusieurs semaines par un mouvement de protestation contre la présence de l'ICE. Dimanche, ils étaient nombreux à se recueillir dans un froid glacial devant un mémorial de fortune dressé en hommage à Alex Pretti, sur le lieu des tirs. (ats)

Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
