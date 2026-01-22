L'arrestation d'un garçon de 5 ans crée la polémique aux Etats-Unis

A Minneapolis, des agents de l’ICE ont interpellé un père alors qu’il rentrait de l’école avec son fils de 5 ans, entraînant l’enfant dans l’opération. Les circonstances de l’arrestation, dénoncées par la police locale et l’école, suscitent une vive controverse aux Etats-Unis.

L’«US Immigration and Customs Enforcement» (ICE) est la plus grande agence de police et de douane du Département de la sécurité intérieure des Etats-Unis. Ces dernières semaines et ces derniers mois, l’agence a multiplié les arrestations de migrants en situation irrégulière, sur ordre du président américain Donald Trump.

Mercredi 21 janvier, à Minneapolis, dans l’Etat du Minnesota, des agents de l’ICE ont interpellé un père et son fils âgé de 5 ans. L’information a été révélée par The Guardian.

Le petit Liam Ramos a été arrêté avec son père par des agents de l’ICE. Image: Courtesy of Columbia Heights Public Schools

Selon les autorités scolaires, Liam Ramos et son père rentraient de l’école lorsque l’ICE a arrêté le père.

La cheffe de la police du district de Minneapolis a expliqué lors d’une conférence de presse que le moteur de la voiture du père tournait encore lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur place. Les agents de l’ICE auraient ensuite demandé à l’enfant de frapper à la porte du domicile familial afin de vérifier si d’autres membres de la famille s’y trouvaient. Dans un communiqué, la cheffe de la police a affirmé que le garçon avait été utilisé comme appât.

Elle a ajouté qu’un voisin avait supplié les agents de lui confier l’enfant pour qu’il ne soit pas arrêté.

Des agents de l’ICE dans une station-service du Minnesota. Image: keystone

L’avocat de la famille a indiqué que celle-ci disposait d’une demande d’asile en cours. Il a présenté des documents prouvant que la famille était entrée aux Etats-Unis par un poste-frontière officiel. Elle ne serait donc pas entrée illégalement sur le territoire américain.

La direction de l’école du garçon a publié une photo de Liam sur laquelle on le voit, coiffé d’un bonnet bleu, debout devant la porte de la maison à côté d’un agent de l’ICE. Celui-ci tient l’enfant par son sac à dos.

Dans une déclaration au sujet de l’incident, Tricia McLaughlin, secrétaire adjointe au Département de la sécurité intérieure, a affirmé que l’ICE avait mené une «opération ciblée». L’objectif aurait été l’arrestation du père de Liam, qu’elle a qualifié d’«étranger en situation illégale». Selon elle, l’agence n’avait pas l’intention de viser un enfant.

Tricia McLaughlin, secrétaire adjointe au Département de la sécurité intérieure. Image: keystone

Toujours selon Tricia McLaughlin, le père aurait tenté de s’enfuir à pied en laissant son fils derrière lui. Un agent de l’ICE serait resté avec l’enfant pour assurer sa sécurité pendant que les autres procédaient à l’arrestation du père. Elle affirme également que les parents sont systématiquement interrogés pour savoir s’ils souhaitent rester avec leurs enfants ou si l’ICE doit confier ceux-ci à une personne de confiance.

D’après les autorités scolaires du district, quatre autres mineurs ont encore été arrêtés par des agents de l’ICE ces dernières semaines.

On ignore actuellement où se trouvent le garçon de 5 ans et son père, ainsi que s’ils sont toujours ensemble ou s’ils ont été séparés. (nib)