Une fusillade sur un campus fait cinq blessés à Baltimore

Les fusillades sont devenues courantes et inquiétantes aux Etats-Unis, qui comptent davantage d'armes individuelles que d'habitants, en raison notamment de la facilité avec laquelle les Américains y ont accès. Un adulte sur trois possède au moins une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme. (ats)

«A la lumière de la fusillade survenue hier soir sur le campus et dans un souci de prudence, l'administration de l'université a décidé d'annuler tous les cours aujourd'hui, mercredi 4 octobre»

Plus de «International»

«Il n'y avait peut-être plus de survivant»: pourquoi la police a tardé à Uvalde

Les plus lus

Comment une punaise de lit a déclenché une «psychose mondiale»

La médiatisation d'un petit nuisible sur le siège d'un train Marseille-Paris est parvenue à angoisser le New York Times et inquiéter le Guardian, qui évoque une «crise politique de grande ampleur». Récit peu ragoûtant, qui démarre par... une vidéo... qui ne sera jamais authentifiée.

Elle est petite, mais encombrante. Inoffensive, mais tenace. Quelques morsures ici et là et, peut-être, autant de petites taches rouges sur les draps. Oui, c'est parfaitement dégueulasse. Dimanche 24 septembre, une petite bestiole marseillaise a manifestement décidé de tout quitter pour mener la grande vie à Paris. C'est, du moins, le trajet emprunté par le TGV dans lequel un voyageur a découvert (et filmé) ce que tout le monde, sans aucune vérification officielle, définira comme une punaise de lit.