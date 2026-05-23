La secousse s'est produite à une profondeur de 22,4 kilomètres, à environ 12 kilomètres au sud de Honaunau-Napoopoo, sur l'île principale d'Hawaï. Image: FR132415 AP

Un séisme de magnitude 6 secoue Hawaï sans faire de dégâts

Un tremblement de terre de magnitude 6,0 a frappé l’île d’Hawaï vendredi soir, sans faire de blessé ni de dégât signalé. Aucune alerte au tsunami n’a été déclenchée.

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Un séisme d'une magnitude de 6,0 a frappé Hawaï vendredi, a annoncé l'institut américain de géologie United States Geological Survey (USGS). Aucun blessé ni dégât n'a été signalé dans l'immédiat.

La secousse s'est produite à une profondeur de 22,4 kilomètres, à environ 12 kilomètres au sud de Honaunau-Napoopoo, sur l'île principale d'Hawaï, a précisé l'USGS. Elle est survenue à 21h46 (09h46 suisses samedi), a-t-il ajouté. Il n'y avait aucun risque de tsunami, a déclaré le Centre national d'alerte aux tsunamis.

Hawaï est une zone sismiquement active malgré sa position au milieu d'une immense plaque tectonique. L'archipel abrite six volcans actifs, dont le Kilauea, qui émerveille régulièrement les touristes en hélicoptère venus admirer ses spectacles de lave en fusion. C'est aussi à Hawaï que se trouve le Mauna Loa, le plus grand volcan du monde. (tib/ats)