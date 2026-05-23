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Après 59 jours, le Danemark n'a toujours pas de gouvernement

epa12986761 Denmark&#039;s acting Prime Minister Mette Frederiksen speaks to reporters after her visit to the King at Amalienborg Palace in Copenhagen, Denmark, 23 May 2026. Acting Prime Minister Fred ...
Depuis les législatives du 24 mars, deux négociations ont échoué au Danemark.Keystone

Après 59 jours, le Danemark n'a toujours pas de gouvernement

La première ministre sortante Mette Frederiksen a été chargée une nouvelle fois de former un conseil des ministres. Les négociations ont déjà échoué deux fois.
23.05.2026, 17:1223.05.2026, 17:12

La première ministre danoise sortante Mette Frederiksen a été à nouveau désignée samedi par le roi pour mener les discussions en vue de former un gouvernement, deux précédents rounds de négociations ayant échoué depuis les législatives du 24 mars.

Danemark: la gauche remporte les législatives, mais sans majorité

La veille, le chef du parti libéral Venstre, Troels Lund Poulsen, a annoncé n'être pas parvenu à former un gouvernement de droite. Le palais royal a déclaré dans un communiqué:

«Les partis représentant une majorité au Folketing (parlement, ndlr) ont recommandé de nommer la première ministre Mette Frederiksen pour mener les négociations en vue de la formation d'un gouvernement.»

Le premier round de discussions avait déjà été mené par Mette Frederiksen, remplacée le 8 mai par Troels Lund Poulsen. Le roi Frederik X a demandé à l'ex-première ministre d'explorer la possibilité de former une coalition comprenant, entre autres, le Parti populaire socialiste et Venstre, selon le palais royal.

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Ces pourparlers destinés à bâtir une coalition gouvernementale durent depuis 59 jours. Ce sont les plus longs de l'histoire du pays, selon les médias danois. «Nous allons commencer demain», a déclaré Mette Frederiksen à des journalistes après avoir rencontré le roi, selon le média DR.

A l'issue des législatives, le bloc de gauche (cinq formations dont les sociaux-démocrates) a obtenu 84 sièges sur les 179 du Folketing, contre 77 pour la droite et l'extrême droite. Les Modérés ont 14 sièges.

Les sociaux-démocrates de Mette Frederiksen, qui réalisent leur plus mauvais résultat depuis 1903, restent le plus grand parti avec 38 sièges sur les 179 du Parlement.

Au cours des quatre dernières années, les sociaux-démocrates ont conduit une coalition droite-gauche mais cette configuration n'a pas la faveur des Libéraux, dont la participation au gouvernement a érodé le soutien électoral. (ats/afp)

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