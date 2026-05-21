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Un séisme est survenu près de Naples

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Vue de Pouzzoles, dans les Champs phlégréens, en Italie (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Un séisme est survenu près de Naples

Les Champs phlégréens, en Italie, ont connu une secousse de magnitude 4,4 suivie d'une réplique ce jeudi matin.
21.05.2026, 07:5521.05.2026, 07:55

Un séisme de magnitude 4,4 a secoué jeudi matin la zone des Champs phlégréens, à quelques kilomètres de Naples, selon l'Institut italien de géophysique et de vulcanologie (INGV).

La secousse a été enregistrée à 5h50, à trois kilomètres de profondeur. Son épicentre était dans le golfe de Pouzzoles, une localité en bord de mer faisant partie de la métropole de Naples.

Le séisme a été suivi d'une réplique de moindre intensité à 5h57.

Une inquiétante résurgence

Les Champs phlégréens, dont une éruption il y a 40 000 ans avait affecté le climat de la planète, inquiètent riverains et scientifiques en raison d'une résurgence de leur activité due aux gaz émis par le magma et qui font pression sur la surface en fissurant le sol. (jzs/ats/afp)

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