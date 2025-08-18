Les deux hommes se sont serré la main dans une ambiance calme. Keystone

«La guerre va se terminer»: Trump se veut optimiste face à Zelensky

Donald Trump a reçu Volodymyr Zelensky à Washington pour évoquer une possible paix en Ukraine. Cette réunion cruciale s'est avérée bien différente de celle qui avait vu le président américain humilier publiquement son homologue ukrainien fin février.

Plus de «International»

«Cette guerre va se terminer» Donald Trump

Donald Trump a exprimé lundi un certain optimisme sur la possibilité d'arriver à la paix en Ukraine, en recevant aimablement Volodymyr Zelensky. Lors de l'arrivée de ce dernier, à environ 13h15 locale (19h15 suisses), le républicain l'a complimenté sur sa veste et sa chemise sombres, remplaçant son habituelle tenue d'inspiration militaire.

Volodymyr Zelensky à son arrivée à la Maison-blanche. Keystone

Le chef d'Etat ukrainien, étrillé la dernière fois par les partisans du milliardaire républicain pour son choix vestimentaire et parce qu'il n'avait pas selon eux exprimé assez de gratitude, a cette fois remercié son hôte dès le début de leur entretien.

«Merci pour l'invitation et merci beaucoup pour vos efforts, vos efforts personnels pour mettre fin à la tuerie et arrêter cette guerre», a dit le président ukrainien dans le Bureau ovale, habillé en complet noir pour l'occasion.

Pas de cessez-le-feu

Donald Trump, sans entrer dans les détails, a assuré que les Etats-Unis «seraient impliqués» dans la sécurité future de l'Ukraine, un sujet crucial pour Kiev et les Européens, après avoir déjà récemment précisé que toute garantie de sécurité devrait être inventée hors du cadre de l'Otan, pour être acceptée par Moscou.

«Nous leur donnerons une très bonne protection» Donald Trump

Il a en revanche à nouveau jugé qu'un cessez-le-feu n'était pas nécessaire pour engager un processus de paix, contrairement à ce que demandent les Ukrainiens et leurs alliés européens.

Le président américain a aussi redit qu'il voulait organiser une réunion à trois avec Vladimir Poutine, «si tout se passait bien», et annoncé qu'il appellerait le dirigeant russe, qu'il avait rencontré vendredi en Alaska, plus tard lundi.

Rejoints par les Européens

Après leur réunion bilatérale, Volodymyr Zelensky et Donald Trump seront rejoints par des dirigeants européens, venus faire bloc autour du chef de l'Etat ukrainien à Washington.

Le chef de l'Otan Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Keir Starmer sont arrivés à la Maison Blanche, reçus par la cheffe du protocole Monica Crawley, alors qu'une alerte aérienne retentissait à Kiev.

Monica Crawley (de dos) et Ursula van der Leyen. Keystone

Ont suivi, dans un ballet protocolaire sans précédent, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le président finlandais Alexander Stubb et le président français Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron. Keystone

Le président ukrainien avait redit lundi, avant de venir à la Maison Blanche, qu'il ne fallait pas que la Russie soit «récompensée» pour avoir envahi son pays en février 2022.

Le président américain, qui n'a jamais désigné la Russie comme responsable du conflit, avait lui écrit sur son réseau Truth Social que Volodymyr Zelensky «pouvait mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le voulait».

«Je sais ce que je fais»

Piqué au vif par les critiques de ses opposants sur la rencontre vendredi avec Vladimir Poutine, lors de laquelle il n'a obtenu ni cessez-le-feu ni concessions publiques, Donald Trump a répliqué sur un ton rageur. Lundi sur son réseau Truth Social, il écrivait également:

«Je sais exactement ce que je fais» Donald Trump

Le milliardaire républicain, très vague sur ce qu'il attend de Moscou, a dit publiquement ce qu'il voulait de Kiev: renoncer à la Crimée occupée par la Russie depuis 2014 ainsi qu'à une adhésion à l'Otan.

Un responsable au courant d'échanges téléphoniques samedi entre le président américain et des dirigeants européens a affirmé que Donald Trump soutenait par ailleurs une proposition russe selon laquelle Kiev céderait les régions de Donetsk et Lougansk (est), et le front serait gelé dans celles de Kherson et Zaporijjia (sud).

Les combats continuent en Ukraine

Lundi, les combats ont continué en Ukraine, avec des tirs de drones et de missiles. Une frappe de drone russe a fait sept morts et des blessés à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, selon les autorités locales.

Deux personnes ont été tuées dans des frappes ukrainiennes dans les régions de Kherson et Donetsk, dont d'importantes parties sont sous contrôle des troupes russes, selon les autorités d'occupation.

(ats/acu)