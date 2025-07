Le style vestimentaire de Volodymyr Zelensky a évolué entre août 2022 (à g.) et mai 2025 (à d.) Image: keystone/watson

Zelensky a changé

Depuis plusieurs mois, le président ukrainien opère en toute subtilité un changement de look qui pourrait en dire long. Durcissement du ton face aux Etats-Unis? Possible accord de paix? Décryptage.

Regardez bien. Le changement subtil s'observe notamment sur le compte Instagram de Volodymyr Zelensky. L'illustre t-shirt vert militaire ainsi que le polo noir orné du trident des armoiries ukrainiennes sont petit à petit relégués au fond du tiroir. Ils sont remplacés par une veste qui se rapproche du costard et d'un polo avec un col de chemise.

Volodymyr Zelensky, en mars 2025: Rencontre avec Emmanuel Macron à Paris, le 26 mars 2025. Il arbore le trident ukrainien. Image: EPA

En mai 2025: Avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Berlin, le 28 mai 2025. Image: EPA

Pour rappel, le président ukrainien a rangé ses costumes au placard depuis l'invasion russe en Ukraine, le 24 février 2022.

«Je porterai un costume quand la guerre sera finie» Volodymyr Zelensky

Dès lors, cette évolution vestimentaire interroge. Durcissement du ton face aux Etats-Unis? En février dernier, son habillement avait été moqué lors d'un échange musclé avec Donald Trump. Ouverture en vue d'un potentiel accord de paix? Des discussions avec la Russie ont eu lieu ce mardi à Istanbul. Cécile Gruet, vice-présidente de la Société Romande de Relations Publiques (SRRP) et ancienne conseillère en communication politique, décrypte ce nouveau look.

Qu'est-ce qui vous frappe dans le changement de tenue de Volodymyr Zelensky?

Cécile Gruet: Ce qui interpelle, c'est le côté robuste, rigide, noir de la veste; une cuirasse qui protège, tout en maintenant dans l'offensive. Elle impressionne et renforce la carrure du président, qui adopte les codes diplomatiques et montre ainsi qu'il n'est pas seulement sur le terrain. Les épaulettes renvoient, quant à elle, à une notion militaire et amplifient cette image d'homme fort.

«Volodymyr Zelensky a trouvé une ligne d'équilibre. Il se rapproche du costume classique d'un chef d'Etat, tout en affichant un message sombre: "La guerre existe toujours"»

Les épaulettes en question: Volodymyr Zelensky et Alain Berset, secrétaire général du Conseil européen, à Strasbourg, le 25 juin 2025. Image: instagram

La veste n'est pas la seule nouveauté. Le président ukrainien s'est récemment affiché avec un polo agrémenté d'un col de chemise. Comment interpréter ce choix?

Le col est boutonné jusqu'en haut. Cela renvoie une image de fermeture: lorsqu'on ferme de cette manière, c'est que l'on sait où l'on va et que l'on n'est pas prêt à faire de compromis. Il semble dire: «J'avance, que vous me suiviez ou non.»

«Ce choix illustre la simplicité. Une caractéristique qu'il a d'ailleurs mis en avant lors de son entretien avec Donald Trump en février dernier» Cécile Gruet, vice-présidente de la SRRP.

Pour rappel, il avait déclaré que le jour où il portera à un nouveau un costume, il serait «moins cher» que celui du journaliste qui venait de critiquer sa tenue.

Le col de chemise en question: Volodymyr Zelensky sur Instagram, le 17 janvier 2025 (à gauche) et le 1er juillet 2025 (à droite). Image: instagram

Depuis cet entretien, des discussions ont eu lieu entre la Russie et l'Ukraine. En optant pour un look qui se rapproche du costume, pourrait-on imaginer qu'un accord de paix est en vue?

Le président ukrainien est un animal de communication qui maîtrise parfaitement son image. Rien n'est laissé au hasard. Le choix de ses vêtements est indéniablement travaillé. Ce changement de style augure quelque chose de nouveau. Lorsque le contexte évolue, c'est bien de modifier sa manière de paraître.

«La nouveauté est toujours une force. Il s'affiche en cavalier libre et place l'Ukraine comme un pays à part sur l'échiquier»

Attention toutefois à ne pas changer trop souvent: c'est la constance du message qui fait que quelque chose s'ancre dans l'imaginaire des gens.



«Face au tournant engendré par Donald Trump, il était cependant important de durcir le ton»

Lorsque Volodymyr Zelensky est en Ukraine, il porte des habits militaires – de couleur kaki notamment. Est-ce important de marquer cette différence?

S'il se présentait avec un ensemble structuré type costume devant les Ukrainiens, ce serait étrange. Il faut cependant garder en tête que la population a accès aux photos du président habillé différemment. Il veut garder une certaine image à l'intérieur du pays, mais cela est difficilement tenable à l'ère d'internet.

Volodymyr Zelensky en Ukraine, en juin 2025. Image: Instagram

Une constante demeure: le noir, qu'il porte depuis le début de la guerre. Que représente cette couleur?

Dans le code diplomatique, personne ne s'habille tout en noir. Le président ukrainien renvoie l'image du deuil, certes. Mais, surtout: