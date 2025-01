Sécurité renforcée à la frontière mexicaine pour l’investiture de Trump

Elon Musk attaqué par son propre zizi et un salut nazi

Elon Musk, gourou de la liberté d'expression? Dans une série de dessins en dessous de la ceinture, Charlie Hebdo a décidé de tester les nerfs du patron de X.

«Hi @elonmusk! We hope you like our idea of freedom of expression. Please, don't hesitate to tell us which design you like best.» C'est par cette fausse cordialité, en anglais dans le texte, que Charlie Hebdo a décidé, jeudi, d'attaquer Elon Musk avec ses propres armes: cette liberté d'expression sans filtre qu'il chérit tant.