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Cole Allen, l'assaillant de Trump, plaide non coupable

This courtroom sketch depicts Cole Tomas Allen, second from right, listening as his attorney Eugene Ohm, left, speaks to U.S. Magistrate Judge Zia Faruqui, Monday, May 4, 2026, in Washington, as Tony ...
Croquis réalisé en salle d'audience montre Cole Tomas Allen, deuxième à partir de la droite, écoutant son avocat Eugene Ohm, à gauche, s'adresser au juge fédéral Zia Faruqui, le lundi 4 mai 2026 à Washington.Keystone

L'assaillant de Trump plaide non coupable

À Washington, le suspect poursuivi pour la tentative d’assassinat de Donald Trump lors d’un gala de la presse le mois dernier a plaidé non coupable lundi.
11.05.2026, 20:4111.05.2026, 20:41

L'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump lors d'un gala de la presse à Washington le mois dernier a plaidé lundi non coupable.

Cole Allen, 31 ans, est inculpé de quatre chefs, dont agression d'un agent fédéral au moyen d'une arme mortelle et tentative d'assassinat du président des Etats-Unis.

Il est également inculpé de deux infractions liées aux armes.

Lundi, il est apparu menotté et vêtu d'une combinaison orange dans un tribunal fédéral de Washington.

Pourquoi Trump ne veut pas de gilet pare-balles

Le 25 avril, il avait tenté de forcer un contrôle de sécurité à l'entrée de la salle où se tenait le gala annuel des correspondants de la Maison Blanche, auquel assistait Donald Trump.

Des tirs avaient éclaté, bouleversant le dîner annuel du gratin de la politique et des médias washingtoniens, dont les centaines d'invités en smoking et robe longue avaient dû se coucher à terre entre les tables à nappe blanche de l'immense salle de bal de l'hôtel Hilton.

Le président américain, la première dame Melania Trump, le vice-président JD Vance ainsi que d'autres hautes personnalités avaient été évacués par le Secret Service.

Cole Allen avait été maîtrisé et arrêté par les agents présents.

Une nouvelle vidéo de l'attaque contre Trump révélée

Risque de perpétuité

Selon la procureure fédérale de Washington, l'enquête a montré que le suspect avait tiré un seul coup de feu et avait touché un agent – vêtu d'un gilet par-balles – avant d'être pris pour cible à cinq reprises par le Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités américaines. Il n'a pas été touché mais s'est légèrement blessé au genou en tombant.

Cole Allen, un enseignant et ingénieur au brillant parcours académique, s'était rendu à Washington en train depuis son domicile de Californie, emportant avec lui un fusil de chasse, un pistolet et de nombreux couteaux, selon le ministère public.

Il encourt une peine de prison à perpétuité, s'il est reconnu coupable d'avoir tenté de tuer Donald Trump.

Gala de la presse: on a analysé ces 4 affirmations qui font débat

La prochaine audience dans cette affaire est prévue le 29 juin, selon le juge Trevor McFadden.

Cette attaque constitue la troisième tentative d'assassinat contre Donald Trump, 79 ans, en moins de deux ans. Le président républicain avait été visé une première fois en juillet 2024 lors d'un meeting de campagne où il avait été blessé à l'oreille, puis quelques mois plus tard sur son golf en Floride. (sda/ats/afp)

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