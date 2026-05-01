Donald Trump après la fusillade le 25 avril dernier. Keystone

Une nouvelle vidéo de l'attaque contre Trump révélée

Un homme armé a tenté de faire irruption dans un gala de presse à Washington dimanche dernier, auquel assistait Donald Trump. La justice américaine dévoile de nouvelles images.

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Une nouvelle vidéo a été dévoilée jeudi par la procureure fédérale de Washington montrant l'homme suspecté d'avoir ouvert le feu lors d'un gala avec le président américain Donald Trump, il y a cinq jours, en train de courir à travers la sécurité.

Dans ces extraits de vidéosurveillance partagés sur le réseau social X par Jeanine Pirro, on voit Cole Allen, 31 ans, armé d'un fusil de chasse. Il se rue à travers un portique de sécurité du point de contrôle, vêtu d'une chemise noire et d'une cravate rouge, son arme à la main, à 20h36 locales, dans un hôtel Hilton en plein coeur de Washington. Il pointe son fusil en direction d'un agent, qui ouvre le feu à plusieurs reprises.

Les images👇 Vidéo: watson

«Nous publions aujourd'hui une vidéo déjà transmise au tribunal fédéral américain, sur laquelle on voit Cole Allen tirer sur un agent du Secret Service américain alors qu'il tentait d'assassiner le président lors du dîner des correspondants de presse à la Maison-Blanche», a écrit la procureure fédérale de Washington sur X en partageant ces extraits vidéo.

Sur d'autres images, on le voit en train de repérer les lieux dans l'hôtel Hilton, la veille de l'attaque. Le suspect, inculpé pour tentative d'assassinat contre Donald Trump, a clairement «prémédité» son geste, selon le parquet.

Il a été maîtrisé dans la foulée, sans pouvoir s'approcher du président ni des autres invités. Il encourt une peine de prison à perpétuité. (jzs/ats)