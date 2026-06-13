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Criminalité: le chef d'un gang vénézuélien tué par les Etats-Unis

Le chef d'un gang vénézuélien tué dans une frappe américaine

Police stand guard before a press conference on the extradition of Tren de Aragua gang members from the United States, at the a high-security prison where they are being held in Santiago, Chile, Wed ...
Une extradition de membres de «Tren de Aragua» avait déjà donné lieu à des opérations sous haute sécurité en juin dernier.Keystone
Le chef de l'organisation criminelle «Tren de Aragua» a été tué dans le cadre d'une opération conjointe entre les Etats-Unis et le Vénézuela, dont se sont félicités les deux pays.
13.06.2026, 07:0713.06.2026, 07:07

Le chef de l'organisation criminelle «Tren de Aragua», dont la tête avait été mise à prix par le gouvernement américain, a été tué lors d'une opération conjointe entre les Etats-Unis et le Venezuela, ont annoncé vendredi les deux pays. Il a été «neutralisé» dans le sud du Venezuela.

La mort d'Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero («enfant guerrier»), a été rendue publique par le président américain Donald Trump, puis confirmée par le gouvernement vénézuélien. Le ministère vénézuélien des communications a annoncé dans un communiqué:

«Dans le cadre d'une opération combinée avec les Etats-Unis, des structures du crime organisé ont été démantelées. Des affrontements ont eu lieu avec des membres de ces structures criminelles, au cours desquels Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, a été neutralisé»

Le «Tren de Aragua», considéré par les Etats-Unis comme une organisation terroriste, s'est formé en 2014 dans l'État vénézuélien d'Aragua, situé à l'ouest de la capitale Caracas. Selon des rapports du renseignement, il s'est ensuite étendu à huit pays d'Amérique du Sud.

Trump publie une vidéo

«Le commandement sud des Etats-Unis a mené une frappe rapide et létale pour éliminer Niño Guerrero, le tristement célèbre chef de Tren de Aragua», avait écrit plus tôt Donald Trump sur son réseau social Truth Social. Il avait ajouté que l'opération avait été conduite «en étroite coordination» avec le Venezuela, dirigé par la présidente par intérim Delcy Rodriguez depuis la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis en janvier.

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«Les terroristes du Tren de Aragua n'ont plus de refuge au Venezuela ni ailleurs», a claironné le président américain, en accompagnant sa publication d'une vidéo de dix secondes montrant une vue aérienne d'un bâtiment au toit vert entouré de végétation, avant qu'une explosion ne provoque un épais nuage de fumée.

Inculpé à New York

Niño Guerrero, qui était âgé de 42 ans, avait été inculpé par un tribunal à New York en 2025 en même temps que 69 autres membres présumés du «Tren de Aragua», une des principales organisations criminelles d'Amérique latine, pour avoir ordonné, dirigé et facilité des actes de terrorisme et des violences aux Etats-Unis.

Le département d'Etat américain offrait une récompense de cinq millions de dollars pour tout renseignement qui aboutirait à sa capture. L'organisation est accusée de traite d'êtres humains, d'assassinats, d'enlèvements, de vols, de trafic de drogue, d'extorsion et même d'extraction minière illégale, tout en contrôlant aussi des activités légales avec pignon sur rue. (btr/ats)

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