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Trump ne va pas aimer la nouvelle mascotte du Mondial

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Trump ne va pas aimer la nouvelle mascotte du Mondial

Le supporter le plus chou de la Coupe du monde a montré ses plumes dès le premier match de la compétition, jeudi soir. Oui, c’est un canard.
12.06.2026, 18:1712.06.2026, 18:32
Fred Valet
Fred Valet

Pour ceux qui ne dorment pas avec le tableau des résultats sur la table de nuit, la plus grande qualité d’un Mondial est peut-être bien le fait que le plus important se déroule loin des pelouses officielles. Lorsque quarante-huit équipes déboulent sur un même continent pour taper dans un ballon pendant un mois, le vivier de frasques et d’anecdotes est quasi infini.

Cette année, le moins que l’on peut dire, c’est que ça démarre vite et fort, puisqu’il semble que l’opinion publique ait déjà choisi la mascotte de la Coupe du monde 2026.

Jeudi après-midi, peu après la victoire du Mexique, pays hôte, sur une équipe d’Afrique du Sud inexistante, les supporters ont logiquement laissé éclater leur joie dans les rues de la capitale. Pourtant, dans le flot d’humains en liesse, c’est un petit animal qui a attiré tous les regards.

Humeur
J'ai adoré cette innovation au Mondial

Flanqué d’un petit maillot de l’équipe nationale, un canard a été filmé des milliers de fois en train de dandiner des fesses sur les trottoirs de Mexico, en compagnie de sa famille d’adoption.

Avertissement: c’est vraiment beaucoup trop chou.

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Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir craqué pour le supporter «le plus mignon du Mondial». Qui est-il? Comment s’appelle-t-il? Comment gère-t-il cette soudaine célébrité? Mystère. Reste qu’on devrait encore entendre parler de sa petite frimousse à l’avenir. Au point de véritablement incarner la mascotte surprise de la Coupe du monde? Franchement, on ne dit pas non.

D’autant que tout le monde a déjà oublié les mascottes officielles, tant elles sont particulièrement disgracieuses cette année.

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Alors que le pays n’accueille que treize matchs durant cette Coupe du monde, l’idée qu’un vulgaire canard mexicain tire toute la couverture à lui risque de ne pas plaire à un certain Donald Trump. Et c’est plutôt cocasse.

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- Le Mondial a déjà trouvé sa mascotte
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Parmelin souhaite bonne chance à la Nati... à sa façon
Dans une vidéo publiée jeudi soir, le Conseil fédéral sort le ballon et les dribbles pour décapsuler le Mondial 2026 de l’équipe de Suisse. Martin Pfister a l’air plus à l’aise que notre cher président.
On vous voit venir, mais sachez déjà que c’est (beaucoup) moins pire qu’on l’imaginait. Sur le papier, donner un ballon de foot à Parmelin, c’est au moins aussi dangereux que de le laisser parler anglais sans filet.
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