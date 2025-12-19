brouillard
A cause de ce tueur, les Suisses sont privés de Green Card

Alors que le suspect de la tuerie à la prestigieuse université de Brown a été retrouvé cette nuit, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé la suspension du Diversity Visa Program, la célèbre loterie qui offrait la résidence américaine à 55 000 personnes chaque année, depuis 30 ans.
19.12.2025, 16:3419.12.2025, 16:35

Chaque année, plusieurs dizaines de millions de citoyens étrangers comptent sur la loterie de la Green Card pour tenter de s’installer un jour aux Etats-Unis. Le Diversity Visa Program, son petit nom officiel, mis en place en 1990 et opérationnel cinq ans plus tard, permet à 55 000 personnes d’obtenir une autorisation de résidence américaine facilitée. Vendredi, et pour la première fois de son histoire, ce programme a été suspendu par l’administration Trump.

Pourquoi? Le suspect de la tuerie à la prestigieuse université de Brown (Providence), retrouvé mort la nuit dernière, avait pu s’installer dans le pays en 2017 après avoir été tiré au sort dans le cadre de cette fameuse loterie: «Claudio Manuel Neves Valente a obtenu un visa de diversité en 2017 et est devenu résident permanent légal des Etats-Unis la même année», informe le New York Times ce vendredi.

«Cet individu odieux n’aurait jamais dû être autorisé à entrer dans notre pays. Sur instruction du président Trump, j'ordonne immédiatement de suspendre le programme DV1 afin d'éviter que d'autres Américains ne soient lésés par ce programme désastreux»
Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure, sur X.
Si vous êtes pauvre, cela ne vous concerne pas

Depuis le 1er octobre dernier, date à laquelle la loterie s’ouvre habituellement, les avocats spécialisés dans l’immigration et les sites d’expats s’inquiétaient de ce retard, lui aussi historique. Certains spécialistes arguaient qu’il était dû à un changement dans le système, puisque, cette année, il aurait fallu débourser un dollar pour s’inscrire à la loterie.

Ce couple a tout risqué pour réussir à Miami: «La compétition est rude»

On rappellera que Donald Trump avait fait des pieds et des mains pour supprimer ce visa, en 2017, après l'attentat perpétré à Manhattan par un terroriste de l'Etat islamique. Ce dernier avait lui aussi obtenu une carte verte grâce au Diversity Visa Program.

(fv)

