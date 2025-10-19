en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Les États-Unis frappent un navire de narcotrafiquants

Les États-Unis frappent un navire de narcotrafiquants

Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a annoncé qu’une frappe américaine menée vendredi dans les eaux internationales avait visé un navire impliqué dans le trafic de stupéfiants.
19.10.2025, 18:4119.10.2025, 18:41
Defense Secretary Pete Hegseth speaks during activities to mark the upcoming Marine Corps&#039; 250th anniversary Saturday, Oct 18, 2025, on Marine Corps Base Camp Pendleton in Camp Pendleton, Calif. ...
Le chef du Pentagone, Pete Hegseth.Keystone

Le chef du Pentagone Pete Hegseth a annoncé dimanche sur le réseau social X que les Etats-Unis avaient mené vendredi une nouvelle frappe sur un navire de narcotrafiquants présumés, faisant trois morts.

«Selon nos services de renseignement, ce navire était impliqué dans le trafic illégal de stupéfiants»

En précisant que l'opération avait été menée dans les eaux internationales et que les trois personnes à bord, affiliées selon Washington à une organisation colombienne, avaient été tuées.

Il s'agit de la dernière frappe américaine connue en date, Washington ayant déployé des moyens militaires importants dans les Caraïbes et mené depuis début septembre plusieurs frappes ayant fait plus de 20 morts. (dal/afp)

Thèmes
La tempête de neige qui frappe les Etats-Unis en images
1 / 8
La tempête de neige qui frappe les Etats-Unis en images
source: sda / jeff roberson
partager sur Facebookpartager sur X
Les Etats-Unis et Israël «ont franchi une ligne rouge majeure», accuse l'Iran
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Aldi passe à l'offensive sur le pain, Migros et Coop réagissent
2
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
3
Comment ce célèbre lac valaisan résiste au surtourisme
Un vaste trafic de chevaux est démantelé dans le Doubs
Un vaste trafic de chevaux de trait comtois a été démantelé entre la France et la Roumanie, aboutissant à sept interpellations. Quatre des neuf animaux volés ont pu être retrouvés sains et saufs, au terme d’une enquête internationale menée depuis le Doubs jusqu’à l’Europe de l’Est.
Un trafic de chevaux de trait entre la France et la Roumanie a été démantelé. Sept suspects ont été interpellés dans les deux pays, a annoncé vendredi le procureur de la République de Besançon. Ces chevaux de trait comtois ont été volés dans le Doubs, le Territoire de Belfort et en Haute-Savoie.
L’article