Les États-Unis frappent un navire de narcotrafiquants

Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a annoncé qu’une frappe américaine menée vendredi dans les eaux internationales avait visé un navire impliqué dans le trafic de stupéfiants.

Le chef du Pentagone, Pete Hegseth. Keystone

Le chef du Pentagone Pete Hegseth a annoncé dimanche sur le réseau social X que les Etats-Unis avaient mené vendredi une nouvelle frappe sur un navire de narcotrafiquants présumés, faisant trois morts.

«Selon nos services de renseignement, ce navire était impliqué dans le trafic illégal de stupéfiants»

En précisant que l'opération avait été menée dans les eaux internationales et que les trois personnes à bord, affiliées selon Washington à une organisation colombienne, avaient été tuées.

Il s'agit de la dernière frappe américaine connue en date, Washington ayant déployé des moyens militaires importants dans les Caraïbes et mené depuis début septembre plusieurs frappes ayant fait plus de 20 morts. (dal/afp)