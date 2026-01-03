beau temps
Venezuela

Le Venezuela dénonce la «grave agression militaire» des USA

Le Venezuela dénonce une «très grave agression militaire» américaine

Le gouvernement vénézuélien a dénoncé samedi une «très grave agression militaire» des Etats-Unis après les explosions qui ont secoué Caracas, et le président Nicolas Maduro a décrété l’état d’exception.
03.01.2026, 09:35

Le Venezuela a dénoncé samedi une «très grave agression militaire» après les explosions qui ont secoué la capitale dans la nuit. Le président Nicolas Maduro a décrété l'état d'exception. Le gouvernement indique dans un communiqué:

«Le Venezuela rejette, répudie et dénonce (...) la très grave agression militaire perpétrée par (...) les Etats-Unis contre le territoire et la population vénézuéliens, dans les localités civiles et militaires de Caracas et les Etats de Miranda, Aragua et La Guaira autour de Caracas»

Selon lui, «une telle agression menace la paix et la stabilité internationales (...) et met gravement en péril la vie de millions de personnes».

Comment les Vénézuéliens «s'évadent» pour oublier la menace américaine

«L'objectif de cette attaque n'est autre que de s'emparer des ressources stratégiques du Venezuela, en particulier de son pétrole et de ses minerais, en tentant de briser par la force l'indépendance politique de la Nation», poursuit le communiqué.

Le gouvernement «appelle toutes les forces sociales et politiques du pays à activer les plans de mobilisation et à rejeter cette attaque impérialiste», selon le texte.

«Le président Nicolas Maduro, dans le strict respect des dispositions de la Constitution (...), a signé et ordonné la mise en oeuvre du Décret déclarant l'état d''exception''», ajoute le texte, en appelant «tout le pays (à) se mobiliser pour vaincre cette agression impérialiste». (tib/ats)

Trump bombarde le Vénézuela et «capture» le président Maduro
De puissantes déflagrations ont retenti vers 02h00 samedi à Caracas, alors que Donald Trump a annoncé que le président vénézuélien Nicolas Maduro avait été «capturé et exfiltré» dans le cadre d’une «attaque à grande échelle» des États-Unis contre le Venezuela.
De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols d'avions ont eu lieu vers 02h00 (07h00 suisses) samedi à Caracas, a constaté un journaliste de l'AFP.
L’article