Poutine voulait échanger l'Ukraine contre le Venezuela

Poutine a proposé à Trump d'échanger l'Ukraine contre le Venezuela

La Russie a réagi avec retenue à l’intervention américaine au Venezuela. En 2019, le Kremlin avait proposé un «étrange échange» à la Maison-Blanche.
08.01.2026, 05:3008.01.2026, 05:30
Peter Riesbeck / t-online
Un article de
t-online

Au-delà des formules diplomatiques, la réaction russe à l’action militaire du président américain Donald Trump contre son allié Nicolas Maduro au Venezuela est restée plutôt timide. Pourtant, Vladimir Poutine y a lui aussi des intérêts. Selon l’experte américaine Fiona Hill, Poutine aurait déjà proposé un accord dans ce sens à Trump lors de son premier mandat, en 2019.

Ainsi, Fiona Hill a déclaré il y a six ans, lors d’une audition au Congrès, que début 2019, les Russes avaient «très clairement fait comprendre qu’ils voulaient, d’une manière ou d’une autre, conclure un échange très étrange: le Venezuela contre l’Ukraine». C’est ce que rapporte le New York Times.

FILE - Former White House national security aide Fiona Hill testifies before the House Intelligence Committee on Capitol Hill in Washington, Nov. 21, 2019. (AP Photo/Andrew Harnik, File) Russia Ukrain ...
Fiona Hill, ancienne conseillère à la sécurité nationale de la Maison Blanche, devant la commission du renseignement du Congrès, en 2019.Keystone

Fiona Hill a été la Directrice principale pour l'Europe et la Russie au sein du Conseil national de sécurité des Etats-Unis durant le premier mandat de Trump. Elle est aujourd’hui chercheuse au sein du think tank Brookings Institution et chancelière de l'Université de Durham. A propos de la doctrine Monroe, réactivée par Trump dans sa nouvelle stratégie de sécurité, l’experte a déclaré au New York Times:

«Si nous avons le droit d’agir de manière agressive dans notre propre arrière-cour, pourquoi n’auraient-ils pas ce droit eux aussi?»
Que va faire Trump avec le Venezuela? 5 scénarios

Le principe «l’Amérique aux Américains» avait été formulé en 1823 par le président américain de l’époque, James Monroe. Trump l’a repris dans sa nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis sous le nom de doctrine Donroe et a interdit toute ingérence de «puissances étrangères» en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

La Chine et la Russie tirent leurs conclusions

La conclusion inverse d’un tel découpage du monde avait déjà été analysée au siècle dernier par le théoricien du droit Carl Schmitt, figure controversée en raison de sa proximité ultérieure avec le régime nazi, dans son ouvrage Les Etats-Unis et les formes du droit international de l’impérialisme moderne.

Il en ressort une division du monde en sphères d’intérêts, accompagnée du droit de recourir à des actions militaires dans sa propre zone de domination. Pour Fiona Hill, le Kremlin ne peut qu'être ravi de cette preuve que «la force fait le droit».

«Un pays artificiel»: Poutine a un problème avec l'Ukraine depuis 2001

Par exemple, Vladimir Poutine parle de ces sphères d’intérêts comme de «l’étranger proche». Ainsi, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a même salué l’intervention de Trump au Venezuela en ces termes:

«Lui et son équipe défendent très fermement les intérêts de leur pays»

Il a notamment écrit que «la loi du plus fort est clairement plus forte que la justice ordinaire», avant de claironner que Washington n’avait désormais «aucune raison, même formellement, de reprocher quoi que ce soit à la Russie».

Traduit de l'allemand

