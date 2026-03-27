Cette force comprendrait probablement de l'infanterie et des véhicules blindés (archives). Image: EPA

Washington envisage de déployer 10 000 soldats en plus au Moyen-Orient

Les médias américains rapportent que le Pentagone pourrait envoyer au moins 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Une opération terrestre en Iran semble de plus en plus possible.

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La Maison-Blanche et le ministère de la Défense envisagent d'envoyer au moins 10 000 soldats de combat supplémentaires au Moyen-Orient dans les prochains jours, ont indiqué vendredi le Wall Street Journal (WSJ) et le site d'informations Axios.

Il s'agit d'offrir au président Donald Trump davantage d'options militaires, a expliqué le WSJ en citant des responsables du ministère de la Défense alors même que le président a reporté de dix jours son ultimatum de frappes sur le secteur énergétique iranien, assurant que les discussions avec l'Iran se «passent très bien».

«Opération terrestre sérieusement préparée»

Cette force, qui comprendrait probablement de l'infanterie et des véhicules blindés, viendrait s'ajouter aux quelque 5000 Marines et aux milliers de parachutistes de la 82e division aéroportée déjà déployés dans la région, a précisé le WSJ. Et d'ajouter:

«On ignore précisément où les forces se déploieront au Moyen-Orient, mais elles se trouveront vraisemblablement à portée de frappe de l'Iran et de l'île de Kharg, un centre névralgique pour l'exportation de pétrole au large des côtes iraniennes.»

Wall Street Journal

«C’est un nouveau signe qu’une opération terrestre américaine en Iran est sérieusement préparée», a affirmé pour sa part le site d'informations Axios.

Un haut responsable de la défense américaine, cité par Axios, s'attend à ce que la décision soit prise la semaine prochaine et a indiqué que les troupes proviendraient d’unités de combat différentes de celles déjà envoyées dans la région. (afp)