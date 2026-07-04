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Un homme a escaladé la tour Eiffel pour y accrocher un drapeau américain

&quot;USA 250&quot; is displayed in colored lights on the Eiffel Tower to mark the 250th anniversary of the United States in Paris, Friday, July 3, 2026. (AP Photo/Michel Euler) France-USA 250th
L'homme voulait peut-être célébrer les 250 ans des Etats-Unis.Keystone

Il a escaladé la tour Eiffel pour y accrocher un drapeau américain

Un homme a grimpé sur la tour entre les deuxième et troisième étages du monument parisien. Il a été interpellé.
04.07.2026, 22:2004.07.2026, 22:20

Un homme a été interpellé après avoir escaladé la tour Eiffel et accroché un drapeau américain samedi après-midi, a appris l'AFP de source policière. Son acte a entraîné l'évacuation du parvis et de deux étages du monument.

L'homme a été aperçu vers 15h45 en train d'escalader la tour Eiffel entre les deuxième et troisième étages et d'y accrocher un drapeau américain, a précisé cette même source. L'individu a été interpellé alors qu'il arrivait au troisième étage.

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Le parvis, ainsi que les deuxième et troisième étages ont été un temps évacués, selon la source policière.

Le grimpeur n'a donné aucune explication sur les motivations de son geste, a-t-elle rapporté. Il a été placé en garde à vue pour «mise en danger de la vie d'autrui» au commissariat du 7e arrondissement de la capitale française, a-t-elle ajouté.

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La bannière étoilée a été décrochée par le groupe d'intervention et de protection (GIP) de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris.

Les États-Unis fêtent samedi les 250 ans de la signature de la Déclaration d'indépendance à Philadelphie (est) marquant la rupture de treize colonies avec la Couronne britannique. (ats/blg/afp/belga)

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