Un homme a escaladé la tour Eiffel pour y accrocher un drapeau américain

L'homme voulait peut-être célébrer les 250 ans des Etats-Unis. Keystone

Il a escaladé la tour Eiffel pour y accrocher un drapeau américain

Un homme a grimpé sur la tour entre les deuxième et troisième étages du monument parisien. Il a été interpellé.

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Un homme a été interpellé après avoir escaladé la tour Eiffel et accroché un drapeau américain samedi après-midi, a appris l'AFP de source policière. Son acte a entraîné l'évacuation du parvis et de deux étages du monument.

L'homme a été aperçu vers 15h45 en train d'escalader la tour Eiffel entre les deuxième et troisième étages et d'y accrocher un drapeau américain, a précisé cette même source. L'individu a été interpellé alors qu'il arrivait au troisième étage.

Le parvis, ainsi que les deuxième et troisième étages ont été un temps évacués, selon la source policière.

Le grimpeur n'a donné aucune explication sur les motivations de son geste, a-t-elle rapporté. Il a été placé en garde à vue pour «mise en danger de la vie d'autrui» au commissariat du 7e arrondissement de la capitale française, a-t-elle ajouté.

La bannière étoilée a été décrochée par le groupe d'intervention et de protection (GIP) de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris.

Les États-Unis fêtent samedi les 250 ans de la signature de la Déclaration d'indépendance à Philadelphie (est) marquant la rupture de treize colonies avec la Couronne britannique. (ats/blg/afp/belga)