Ce tronçon d'escalier en colimaçon de la tour Eiffel n'est pas accessible à toutes les bourses. Image: Unsplash / Imago / Artcurial, montage watson

Un escalier de la tour Eiffel est à vendre: voici son prix

Un tronçon original de l’escalier en colimaçon de la tour Eiffel, datant de 1889, est mis aux enchères ce jeudi. Son prix estimé a de quoi surprendre.

Plus de «International»

La maison de vente aux enchères française Artcurial met aux enchères, à partir de jeudi après-midi, une particularité toute parisienne: un escalier original de la tour Eiffel.

Concrètement, il s’agit d’un tronçon de l’escalier en colimaçon d’origine datant de 1889, par lequel les visiteurs pouvaient autrefois accéder au sommet de la tour Eiffel. Dans le cadre de travaux de modernisation en 1983, lors de l’installation des ascenseurs, l’escalier a été démonté. Il est maintenant proposé aux enchères.

Et voici à quoi il ressemble:

Un morceau d'histoire de la tour Eiffel. Image: Artcurial

Le tronçon de l’escalier, comprenant au total quatorze marches, mesure 2,75 mètres de hauteur et a un diamètre de 1,75 mètre.

La pièce est estimée par la maison de vente entre 120 000 et 150 000 euros (soit environ entre 110 000 et 137 000 francs). Il est possible d'enchérir à partir de 14h. Si l’on dispose de la somme nécessaire. (ome)