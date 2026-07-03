Vue sur le mont Everest depuis le camp de base, au Népal. Image: keystone

Un nouveau danger insolite guette les alpinistes de l'Everest

Un Japonais a été mordu au camp de base de la plus haute montagne du monde. En cause: le changement climatique, qui offre de nouveaux habitats aux reptiles.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

Dans la région népalaise du Solukhumbu, où se trouve le mont Everest, le risque de morsures de serpent augmente. Selon un article du Himalayan Times, les hôpitaux des régions montagneuses ont commencé à commander des antivenins. Parmi eux figurerait une clinique de Sotang, une commune située à 2173 mètres d'altitude.

Selon le président de la commune rurale, Khilaraj Basnet, les morsures de serpent sont désormais si fréquentes que les autorités locales font pression auprès du gouvernement central et du gouvernement provincial pour la mise en place d'un centre de traitement spécialisé dans les morsures de ces reptiles à l'hôpital primaire de Sotang.

Selon un article du quotidien britannique Telegraph, des experts affirment que des serpents venimeux comme le cobra royal gagnent, en raison du changement climatique et des températures plus élevées qui en découlent, des régions plus élevées du Népal. Ils y mettent en danger touristes et habitants locaux.

30 victimes de morsures de serpent traitées

«Depuis le 14 avril, environ 30 victimes de morsures de serpent se sont fait soigner dans notre hôpital», a confirmé le Dr Pawan Moktan, médecin-chef de l'hôpital de Sotang, cité par le Himalayan Times. Il poursuit:

«Deux des victimes ont été mordues par des serpents venimeux et ont été transférées à Katmandou pour un traitement spécialisé.»

Selon les autorités, des demandes similaires ont également été reçues d'autres hôpitaux situés dans les régions vallonnées et montagneuses du Népal, les médecins signalant une augmentation des morsures venimeuses en dehors de l'aire de répartition habituelle des serpents. Le médecin et spécialiste des serpents népalais Sanjib Kumar Sharma souligne auprès du Telegraph:

«Nous observons que des serpents venant des plaines s'aventurent dans les régions vallonnées»

L'année dernière, il aurait dû soigner un randonneur japonais mordu par une vipère des fosses près du camp de base. Ce cas montrerait que les serpents venimeux ne représentent plus un danger uniquement dans la vallée, mais qu'ils se sont mis en route vers les montagnes.

L'année dernière, des sauveteurs de la faune sauvage ont capturé dix serpents venimeux dans une zone proche du mont Everest, dont neuf cobras royaux, rapporte le Telegraph. Sanjib Kumar Sharma, qui conseille le gouvernement népalais sur les questions liées aux serpents, conclut:

«Si aucun antivenin n'est développé ou mis à disposition pour les serpents présents dans les montagnes, il est possible que d'autres décès dus à des morsures de serpent surviennent dans ces régions.»