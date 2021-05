Circonstances aggravantes retenues contre Chauvin pour le meurtre de Floyd

Rappelle des faits

Le 25 mai, à Minneapolis, quatre policiers ont voulu arrêter George Floyd, soupçonné d'avoir écoulé un faux billet de 20 dollars. Pour le maîtriser, ils l'ont menotté et mis à plat ventre sur le sol. Derek Chauvin s'est alors agenouillé sur son cou et a maintenu sa pression pendant près de dix minutes, malgré les supplications du suspect et de passants affolés.

Le drame, mis en ligne sur internet, a suscité des manifestations monstres dans le monde entier contre le racisme et les violences policières. Le 20 avril, après plusieurs semaines d'un procès très suivi, le policier a été reconnu coupable de meurtre et incarcéré immédiatement. Ses collègues seront jugés en août pour complicité.