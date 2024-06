Las Vegas: un nouveau monolithe est apparu

Euro 2024: la police tire sur un homme armé près d'une fan zone

Un homme armé s'est attaqué aux supporters de football et aux policiers près d'une fan zone à Hambourg, dimanche vers 12h30. La police lui a tiré dessus, le blessant aux jambes.

Panique à Hambourg, où se jouait ce dimanche après-midi le match de l'Euro 2024 entre la Pologne et les Pays-Bas. Selon plusieurs médias allemands, un homme armé d'un marteau de couvreur et d'un cocktail molotov a surgi dans la rue depuis l'intérieur d'un bar et a menacé d'agresser des supporters et des policiers près d'une fan zone vers 12h30.