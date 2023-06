«Le gouvernement américain cache du matériel extraterrestre»

Un scientifique américain fait sensation en portant de graves accusations contre le gouvernement américain. Il affirme que Washington a dissimulé la découverte d'objets de nature non humaine.

David Grusch a travaillé pendant de nombreuses années pour la National Geospatial Intelligence Agency, l'agence américaine chargée de collecter, analyser et diffuser le renseignement géospatial en utilisant l'imagerie satellite. Il a notamment dirigé un groupe de recherche qui se consacrait à l'élucidation de phénomènes anormaux inexplicables, rapporte la chaîne américaine News Nation. Dans le cadre de cette fonction, il a eu accès à du matériel sensible.

«Des objets volants extraterrestres intacts et partiellement intacts ont été trouvés. Il s'agissait de véhicules techniques qui n'avaient pas été fabriqués par l'homme», a-t-il affirmé. Et d'ajouter:

Les scientifiques américains s'intéressent au phénomène des objets volants non identifiés. Des observations de prétendus ovnis sont régulièrement signalées, notamment par la population. Ces dernières années, le gouvernement a donc mis en place des programmes de recherche et a même créé une task force pour vérifier la véracité de ces signalements.

La Nasa travaille également sur des recherches dans ce sens. Selon l'agence spatiale, il n'existe à ce jour aucune preuve crédible d'une activité extraterrestre sur Terre. Ainsi, la plupart des observations d'ovnis seraient dues à des phénomènes naturels ou à des objets fabriqués par l'homme.

David Grusch n'est pas de cet avis. Il affirme que le gouvernement américain est en possession depuis des décennies de matériel correspondant provenant d'extraterrestres. Les programmes de recherche secrets ne transmettraient pas tout ce qu'ils trouvent à la Task Force du Congrès. Le scientifique a déposé une plainte auprès du gouvernement. Il s'estime privé de ses droits de lanceur d'alerte, c'est-à-dire d'informateur précieux.