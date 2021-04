Un militaire noir interpellé et asphyxié sans raison aux Etats-Unis

La plus grande inquiétude du patron de la banque centrale américaine...

Le risque d'une cyberattaque à grande échelle est plus probable qu'une nouvelle crise financière comme celle des subprimes, en 2008, selon le boss de la Fed.

Les risques d'une crise ressemblant à celle de 2008 avec le besoin de renflouement des banques par les gouvernements «sont très, très faibles», a déclaré le patron de la Fed Jerome Powell, au cours de l'émission 60 minutes sur la chaîne américaine CBS news.

«Le monde change. Le monde évolue. Et les risques aussi. Et je dirais que le risque que nous surveillons le plus est le cyber risque», a-t-il dit, ajoutant que c'est une inquiétude partagée par de nombreux gouvernements, de grandes …