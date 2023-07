Une bête faute de frappe a fait fuiter des milliers de secrets américains

Interrogé par le Financial Times, le lieutenant américain Tim Gorman, porte-parole du Pentagone, a déclaré être au courant de cette affaire et «prendre au sérieux toute divulgation non autorisée d'informations de sécurité nationale».

Le gouvernement malien exerce à nouveau le contrôle sur le domaine en question et dispose librement des e-mails confidentiels. En tant qu'allié proche de la Russie, le Mali pourrait transmettre ces informations à Moscou . Le gouvernement malien n'a pas répondu aux questions du Financial Times.

Dans un entretien accordé au Financial Times , Johannes Zuurbier indique avoir enregistré plus de 100 000 messages mal dirigés rien qu'en 2023 . Son contrat de gestion avec le Mali a expiré le 17 juillet dernier, alors l'informaticien a envoyé une lettre à l'armée américaine pour aborder le problème:

Des millions d'e-mails hautement confidentiels de l'armée américaine ont fuité au cours des dix dernières années vers une adresse Internet basée au Mali . Les courriels contiennent des informations sur le personnel, des plans de voyage et des documents financiers. Selon le Financial Times , une faute de frappe est à l'origine de la fuite.

Le nombre de prisonniers torturés par les Russes est effrayant

Depuis le début de l'invasion, la Russie emprisonne systématiquement des civils ukrainiens. Une nouvelle enquête montre les conditions inhumaines dans lesquelles les prisonniers sont détenus. Selon les chiffres, 91% des prisonniers ont été victimes de torture.

La Russie emprisonne systématiquement des civils ukrainiens, les torture et les soumet au travail forcé. C'est ce que montre une enquête de l'agence de presse Associated Press (AP). Le média américain s'est basé sur des entretiens avec d'anciens détenus et prisonniers de guerre, des familles de civils emprisonnés et des agents des services secrets ukrainiens.