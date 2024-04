Marjorie Taylor Greene, R-Ga, s'exprime devant le candidat républicain à la présidence, l'ancien président Donald Trump, lors d'un rassemblement de campagne, samedi 9 mars 2024. Image: keystone

La «Trump en talons» va-t-elle décider du sort de l'Ukraine?

La Républicaine Marjorie Taylor Greene met tout en œuvre pour bloquer un paquet d'aide à Kiev au Congrès américain. Jusqu'à présent, son petit manège porte ses fruits.

Philipp Löpfe Suivez-moi

Plus de «International»

A peine un énorme porte-conteneurs avait-il fait s'effondrer un pont central près de Baltimore, dans l'Etat du Maryland, que Marjorie Taylor Greene avait déjà tweeté. «S'agissait-il d'un simple accident?», sous-entendait la politicienne communément appelée «MTG». Pour l'humoriste Bill Maher, il n'en a pas fallu beaucoup plus rebondir.

«Je me suis souvent posé cette question après que la mère de MTG ait fait tomber sa fille sur la tête quand elle était enfant» Bill Maher

En théoricienne du complot chevronnée, MTG est désormais connue non seulement dans le pays, mais aussi dans le monde entier. Sa thèse selon laquelle les incendies de forêt en Californie ont été allumés par des canons laser juifs venus de l'espace a fait le tour du monde. On connaît également sa proximité avec le mouvement religieux QAnon et sa thèse sur les mangeurs d'enfants. Et personne ne maîtrise mieux le white trash que Marjorie Taylor Greene, celle que l'on surnomme la «Trump en talons».

MTG, experte du white trash. Image: keystone

MTG est une représentante républicaine de l'Etat de Géorgie et appartient à l'aile la plus à droite du Grand Old Party. Il va sans dire qu'elle est également un membre enthousiaste de la meute MAGA, une fan de Trump et une contemptrice de Poutine. Elle a propagé des théories du complot de la pire espèce. Volodymyr Zelensky n'utiliserait pas les fonds d'aide américains pour les armes, mais pour s'acheter des yachts, selon une rumeur diffusée par la plateforme de propagande russe DE Weekly que MTG a repostée sur X.

Le laser juif et les aberrations signées QAnon sont risibles. Mais la propagande de Poutine va trop loin. Comme en 2016 lors de la campagne électorale en faveur de Donald Trump, les trolls russes sont à nouveau actifs aux Etats-Unis. Cette fois-ci, ils veulent utiliser des fake news pour renforcer la lassitude des Américains face à la guerre et empêcher de nouvelles livraisons d'aide à l'Ukraine.

Nous vous parlions d'elle ici 👇 Marjorie Taylor Greene, la «Trump en talons» qui secoue le Congrès

Ainsi, le Washington Post rapporte que la propagande russe est à nouveau en pleine campagne en ce moment. Elle enverrait des messages fictifs d'Américains assurant que l'argent destiné à l'Ukraine serait mieux utilisé pour protéger les frontières.

Michael Turner, député républicain, a mis en garde contre la propagande russe. Image: keystone

Les politiciens du Congrès sont également ciblés par la propagande, et ce régulièrement. Un membre de l'état-major du Congrès explique au Washington Post:

«La priorité absolue des Russes est d'empêcher les livraisons d'armes. Dans cette optique, ils jettent tout contre le mur et regardent ce qui reste collé»

Cette tactique semble porter ses fruits. Michael Turner, un député vétéran du GOP qui critique ouvertement Poutine, a confirmé les tentatives d'influence de la Russie dans l'émission dominicale de CNN «State of the Union»:

«Nous observons que des messages anti-ukrainiens et pro-russes nous parviennent - et sont même parfois répétés dans la salle du Conseil»

MTG ne se contente pas de relayer des fake news. Elle s'est fixé pour objectif d'empêcher le vote d'un paquet d'aide de 60 milliards pour l'Ukraine, déjà adopté par le Sénat. Pour ce faire, elle exploite les rapports de force actuels à la Chambre des représentants.

Petit retour en arrière: lors des élections de mi-mandat de 2022, les républicains ont obtenu une très faible majorité à la Chambre des représentants. Il leur revient donc de désigner le président du Conseil. Ce dernier peut à son tour décider des projets qui figureront à l'agenda du Conseil.

Le président Mike Johnson au pupitre. Image: keystone

Comme mentionné, le Sénat a déjà approuvé le paquet d'aide à l'Ukraine. Bien qu'il obtienne également une majorité à la Chambre des représentants, le président Mike Johnson a jusqu'à présent refusé de le faire voter. Pour deux raisons: d'une part, parce qu'il est dans le camp MAGA qui a voté contre l'aide à l'Ukraine lors de précédents votes. Et d'autre part, il se trouve dans une situation peu enviable. Pour diverses raisons, la majorité du GOP s'est encore rétrécie. Une seule voix dissidente suffit à la faire basculer. La marge de manœuvre de Mike Johnson est donc devenue très limitée.

MTG profite à fond de la situation. Elle menace le président de lui faire subir le même sort que son prédécesseur Kevin McCarthy. Parce que ce dernier avait soi-disant fait trop de concessions au gouvernement Biden sur la question du budget, il a été chassé du pouvoir par les partisans extrême-droite du GOP.

Ces mêmes partisans avaient déjà obtenu qu'une seule voix suffise pour déclencher un vote de défiance à l'encontre du président. MTG a déjà fait usage de cette possibilité, du moins provisoirement. Elle a lancé une procédure de destitution parce que Mike Johnson aurait lui aussi fait trop de concessions sur la question du budget.

Si le président actuel devait faire voter le paquet d'aide à l'Ukraine, MTG veut alors laisser tomber le marteau de la destitution. «Mike Johnson ne peut plus être le président de la Chambre», déclare MTG. Et d'ajouter:

«Car il n'a pas seulement trahi notre groupe parlementaire, il a également trahi les valeurs, l'éthique et les principes des électeurs républicains de tout le pays. Nous dérivons comme un navire en pleine mer sans capitaine. Celui-ci nous a quittés pour rejoindre le camp des démocrates» Marjorie Taylor Greene

Kevin McCarthy avait été mis à la porte par son propre camp. Image: keystone

MTG pourrait toutefois se confronter à un obstacle. Après la destitution de McCarthy en tant que speaker et le spectacle embarrassant autour de sa succession, de nombreux républicains n'ont pas envie d'offrir une suite à ce genre d'épisode, d'autant plus que les élections approchent et que des députés qui se donnent en spectacle n'attirent pas forcément les votes des électeurs.

Mike Johnson ne devrait donc pas craindre pour son poste. Du moins pas encore. Il a promis de faire voter le paquet d'aide cette semaine. S'il tient sa promesse, il pourra conserver son poste de speaker grâce aux votes démocrates.

Mais il serait alors considéré à jamais comme traître au sein du GOP. Mike Johnson tente donc de se sortir de cette impasse. Il entend par exemple modifier la loi votée par le Sénat de manière à ce que le paquet d'aide soit transformé, du moins en partie, en un crédit d'aide. Il devrait pouvoir en discuter avec les démocrates, car ce ne serait que de la poudre aux yeux. Le speaker propose en parallèle de saisir l'argent russe bloqué dans les banques américaines et de l'utiliser à des fins d'aide. Là aussi, il pourrait rallier des représentants à sa cause. Mais il y a un hic: la plupart de l'argent russe se trouve dans les banques européennes.

Enfin, Johnson veut faire dépendre son accord de la levée par Joe Biden des restrictions concernant l'exportation de gaz liquéfié. Cela risque d'être difficile, car une restriction de la fracturation est une partie importante des promesses électorales de Biden.

Quoi qu'il en soit, le paquet d'aide à l'Ukraine est désormais une priorité absolue. L'armée de Zelensky est à court de munitions, c'est pourquoi les Russes font de petits, mais constants progrès sur le front. Il faut donc espérer que Mike Johnson respectera sa parole en faisait voter la loi.

Mais à plus long terme, une question fondamentale se pose aux Américains: comment se fait-il qu'un phénomène comme MTG ait une telle influence sur une affaire aussi importante? Une affaire dans laquelle il n'est pas seulement question du sort de l'Ukraine, mais aussi de la crédibilité du pays.